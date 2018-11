Rubén Durán: "Los números invitan a soñar"

Nació en Ourense hace 35 años, aunque recién cumplido su primer año de vida se marchó para Vigo por motivos laborales de sus padres. Allí desarrollo toda su carrera hasta que con 20 años, el destino le trajo de nuevo a Ourense, donde firmó por tres temporadas en un equipo que presidia Manolo Rois y entrenaba Milo Abelleira. Hablamos de Rubén Rodríguez Durán, una de las caras más conocidas del aficionado de la UD Ourense y un jugador con mucho peso en el actual equipo.

El delantero ourensano cuenta como fue su regreso de nuevo a Ourense. "Cuando terminé en Marbella decidí volver a casa. La mujer y el niño tiraban mucho y me apetecía asentarme aquí. Me llamaron el doctor Cabaleiro, Currás y Dacosta, me contarón el proyecto y me ofrecieron la oportunidad de sumarme y no lo dudé".

Y comenzó en Primera Autonómica, una categoría totalmente desconocida para él, "nunca había jugado ni en Preferente ni en Primera, pero desde el primer momento no tuve ningún problema. Al principio se hace un poco raro ya que desde chaval no había vuelto a jugar en tierra, pero la temporada se dió bien y logramos el ascenso, que también era una obligación".

La temporada pasada ya no fue tan sencillo, pero el equipo volvió a lograr el ascenso. "No empezamos todo lo bien que hubiesemos querido, no fue fácil, todos apretamos y en un gran final conseguimos el ascenso en Atios", sin duda uno de los momentos más emotivos para Rubén Durán "fue algo increíble, un año muy duro y conseguir el ascenso, en el último partido y con el apoyo de nuestra gente pienso que es el mejor momento vivido por el equipo hasta ahora".

Y esta temporada es el equipo revelación. En promoción de ascenso y sin que nadie les haya vencido por el momento "el equipo captó la idea de Currás y estamos haciendo bien las cosas. Seguro que llegará el momento en que perdamos, pero lo que está claro es que nos dejamos la piel en el campo y eso la gente nos lo agradedece. Si llevamos 11 partidos sin perder no es por casualidad ya que nadie nos regala nada en ningún partido".

Y puestos a soñar, Durán no quiere poner limites. "Está claro que el primer objetivo es lograr la permanencia, pero soñar es gratis. Sabemos que es muy difícil, pero una vez que logremos la permanencia, yo si puedo quedar de sexto no voy a ser nóveno" y cierra con un aviso "queda mucho, y no debemos despistarnos ni confiarnos sino cualquiera nos pintará la cara".