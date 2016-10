El Sala Ourense 2014 está cogiendo la onda

El Sala Ourense se llevó el segundo alegrón consecutivo. El conjunto entrenado por Kike García ganó el derbi del Paco Chao ante el GRI Carballiño y continúa reforzando su moral. No solo fue el triunfo en el duelo provincial, que le sirve para situarse en la cuarta plaza de la Tercera división, si no además por la manera de obtenerlo. Le tocó remontar dos goles después de un arranque de partido de claro color verdiblanco, el del equipo carballiñés. Antes del descanso recortaron distancia los de la capital y Tizón remontó en una gran segunda mitad del Sala Ourense. "La segunda parte fue un monólogo", aseguró Kike García, el entrenador, que dio como claves "presión, posesión, ocasiones y efectividad, ya que un derbi siempre es muy complicado y sacarlo adelante después de perder 2-0 tiene mucho más valor. En el segundo tiempo no solo fueron los dos goles, hubo además dos palos y más ocasiones. El partido ha sido una dura prueba y la hemos superado con nota", finaliza el entrenador de los ourensanos.

Ahora, el Santiago B

Ahora ya toca pensar en el filial del Santiago Futsal, en partido que se disputa el domingo a las 12,00 horas en el anexo de Os Remedios. El conjunto compostelano todavía no conoce la victoria, pues solo sumó un empate (2-2 como local ante el Pazos de Borbén la pasada jornada), y sufrió dos derrotas (0-2 ante Bembrive y 4-0 con Casás). Con ello, es penúltimo, superando al colista Ribeira, que no sumó.

Las lesiones, clave

En el GRI Carballiño FS una de las claves del derbi fue el de las lesiones. Fabián no pudo ponerse bajo palos si bien el juvenil Ramiro "cumplió a la perfección", según reconoció el técnico Isidro Grela. Más complicada de suplir fue la escasa aportación de Álvaro y David, que comenzaron el partido con molestias y apenas pudieron jugar en el segundo acto. "Ayudaron algo cuando nos pusimos con juego de cinco pero los notamos sobre todo en la faceta ofensiva, la salida de balón nos costó mucho", añadió Grela.

Esta semana rinde visita a La Peña Talleres, octavo con tres puntos, en partido que se disputa el sábado desde las 17,00 horas en el polideportivo de As Roteas.