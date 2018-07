Saúl apuntala al Barbadás

El Barbadás fue el equipo más madrugador a la hora de empezar a reforzar su plantilla con el objetivo de regresar en el menor tiempo posible a Tercera División. El último jugador en llegar a la disciplina azulona es Saúl Castro (Laza, 1995). Con la llegada del exlateral izquierdo del Arenteiro, la plantilla queda prácticamente cerrada a expensas de alguna oportunidad que pueda ofrecer el mercado. El técnico azulón Juanjo Vilachá asegura que "Saúl es un jugador con mucho potencial que aún no acabó de explotar todas sus cualidades y que además tiene una gran capacidad de trabajo".

El exjugador del Verín sufrió una lesión de menisco hace unos meses, de la cual está totalmente recuperado. "Ya estoy bien de la rodilla, ahora me falta coger ritmo y hacer algún ejercicio de prevención para fortalecer la zona afectada", comenta Saúl.

Pese a bajar de categoría, Saúl asegura que "estoy muy ilusionado con mi nuevo equipo, el proyecto del Barbadás me parece muy interesante. Además, conozco a muchos jugadores y estoy convencido de que tenemos un grupo que va a aspirar por volver a Tercera".

El joven jugador verinense puede jugar en varias posiciones, algo que valora positivamente Vilachá: "Nos puede dar mucho en el carril izquierdo, ya sea de lateral, carrilero o incluso de interior. Es un jugador con mucha potencia, con un gran disparo y que es muy competitivo, como todos los jugadores que tenemos en la plantilla".

Saúl reconoce que "me siento más cómodo como lateral, pero jugaré donde me diga el míster, lo que quiero es ayudar al equipo a conseguir los objetivos y en el plano personal espero que las lesiones me respeten".

Arrancan el día 26 en Os Carrís

Los azulones comenzarana la pretemporada el miércoles 26 a las 20:30 en el campo de Os Carrís. El primer amistoso lo jugarán el domingo 5 de agosto en A Pinguela contra el Lemos. Además, la presentación será el día 15 en Os Carrís contra la UD Ourense.