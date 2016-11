El Xunquiera de Ambía, que debuta esta temporada en la PrimeraGalicia ocupa el penúltimo lugar de la tabla y acumula 12 jornadas sin conocer la victoria. "La empresa es duda y la categoría es fuerte. De momento no estamos al nivel que la misma requiere, ni con refuerzos ni sin ellos con lo cual tenemos que seguir trabajando", dijo el entrenador Rubén Seara que fue con quién el equipo de Barreiriños lograra un ascenso histórico.

"Sabíamos que la temporada iba a ser complicada y en un equipo como el nuestro las bajas cuando son de importancia se notan más por ser una plantilla corta. Lo que habrá que analizar cuales son los problemas que tenemos y porque no termina de responder".

El propio técnico del Xunquiera no oculta que sus jugadores están animicamente tocados. "Pero ni cuando ganábamos el año pasado eramos tan buenos como pensábamos, ni ahora que no lo hacemos seamos tan malos. Buscaremos la manera de sacar esto adelante y sino plantearnos la posibilidad de divertirnos que creo es el problema más grave que tiene el equipo.

La presión que nadie nos impone nos la autoimponemos nosotros porque el objetivo es mantener la categoría y si se pierde no seria nada grave. Me refiero a que si otros equipos si no logran sus objetivos puede ser algo importante"

La liga y el tiempo

Rubén Seara recuerda que hace un mes atrás cuando los visitaba el Francelos "estaba un punto por debajo nuestro y como después fue capaz de ganar cuatro partidos seguidos y está séptimo en la tabla. Es cierto que se está rompiendo la clasificación a partir del décimo puesto y que aún estamos a tiempo, pero éste se agota.

En las jornadas que nos quedan para acabar la primera vuelta tenemos que reaccionar porque tenemos tres encuentros complicados donde visitamos al Peroxa, recibimos al Bande y nos enfrentamos al actuial colista Manchica. En todos ellos intentaremos sumar y volver a ganar un partido".