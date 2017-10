Segundo título nacional absoluto para Iván Salgado

El Gran Maestro ourensano Iván Salgado López se proclamó vencedor absoluto de la 82 edición del Campeonato de España de Ajedrez, que reunió durante esta semana a 154 especialistas en Las Palmas de Gran Canaria.

Al igual que en Linares 2013, la ausencia del campeón balear Francisco Vallejo fue determinante para la suerte de la máxima competición nacional e Iván Salgado la aprovechó para subirse por segunda vez a lo más alto del podio con una puntuación de 7,5, medio punto más que un grupo perseguidor de seis ajedrecistas.

En la partida decisiva, Iván Salgado midió fuerzas con piezas negras con el Gran Maestro granadino José Fernando Cuenca, en un enfrentamiento que tuvo apertura italiana y en el que se vio con desventaja, aunque en el desarrollo asumió el protagonismo necesario para firmar el punto del triunfo absoluto.

El cajón de honor se completó con el madrileño David Antón y el aragonés Daniel Forcén, los dos con categoría de Gran Maestro, quienes se quedaron con 7 puntos al firmar las tablas en la partida que los enfrentó en la novena y última ronda.

Las posiciones de cabeza se completaron con el Maestro Internacional castellanoleonés Renier Castellanos, el Maestro Internacional leonés Jaime Santos, el Gran Maestro valenciano Julen Luis Arizmendi y el Maestro Internacional asturiano Carlos Suárez, quienes también acumularon los 7 puntos.

Castellanos firmó ayer el reparto del punto con Arizmendi, mientras que Santos se impuso al Maestro Internacional sevillano Miguel Santos y Suárez derrotó al Maestro FIDE gallego Julio Suárez.

Séptimo título de España

Con el rubricado ayer, el ourensano Iván Salgado consigue su séptimo título nacional individual en las diferentes categorías, segundo absoluto tras el logrado hace cuatro años, que añade a un brillante palmarés en el que destacan, entre otros, el subcampeonato del mundo sub 18 en 2009 o el Campeonato Iberoamericano en 2012.

"Creo que ha sido uno de mis mejores torneos”

Iván Salgado ha reconocido que este Campeonato de España ha sido uno de sus "mejores torneos" en el certamen nacional.

"Es mi segundo título y estoy bastante contento porque, desde el cetro de Linares, creo que este ha sido uno de mis mejores rendimientos, no solo por la competición, sino por toda la atmósfera y como me he sentido".

El campeón ha reconocido que este año ha tenido la "ventaja" de que no ha participado Francisco Vallejo, el máximo exponente del ajedrez español, "porque él, en la actualidad y por muchos años es nuestro mejor jugador y bueno, el hecho de ganar cuando él no está no es lo mismo".

Sobre su última partida, que le enfrentó a José Fernando Cuenca, Salgado ha desvelado que decidió arriesgar -"o ganaba o perdía, me daba igual. Decidí hacer tácticas de espera y, en una fase Cuenca arriesgó un poco de más y, ahí, hice un cálculo preciso para ganarle. Es verdad que vencí, pero fue porque él arriesgo".

Lo siguiente, el Europeo

Iván Salgado estará siete días en las islas para entrenar con la selección española antes de acudir al Campeonato de Europa en Creta.