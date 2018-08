Seleccionador, razón Ourense

Ourense, el club, la ciudad, la gente, me ayudó a formarme como persona. Llegué con 21 años, la primera vez que salía de casa, y allí empecé a labrarme un camino. Fue una gran experiencia". De eso hace veinte años, que no son nada para Gardel pero que le han servido al jerezano para ir subiendo escalones hasta el puesto de seleccionador nacional de fútbol sala. Hablamos de Federico Vidal, Fede.

La memoria sigue funcionando a pleno rendimiento, un buen primer paso para reemplazar a José Venancio López al frente de la vigente campeona de Europa. "Estuve tres años en Ourense, entre el 95 y el 98. Uno y medio más en Galicia, primero en el Rías Baixas (Pontevedra) y luego medio año en Santiago (Lobelle). Fue la época de Paco Nóvoa y Doforno. La de jugadores como Carlos Pareja, André, Edú, Julio Fernández, Leandro, Luis Gómez, Ruiz, Pachi, Juan Pataco, Óscar Vivián... Y en el banquillo recuerdo a Marquinhos, Eduardo García Belda, Miki, Doforno, Paco Seoane... Mantengo, mantengo contacto con algunos y han estado muy cariñosos conmigo cuando me nombraron seleccionador", relata el gaditano.

Ya ha llovido... "El final no fue el mejor, tuve primero una rotura fibrilar grave y después me rompí el tendón de aquiles. Pero el recuerdo que guardo es imborrable, me sentí como en casa, es lo mejor que puedo decir", detalla Fede Vidal.

"Una época maravillosa"

"Aquella fue una época maravillosa, Ourense vivía este deporte con mucha intensidad, aquellos llenos en el pabellón de Os Remedios. Y teníamos un gran equipo, había un gran trabajo detrás, el presidente, Doforno... Estuve muy a gusto. Ya, ya sé que años más tarde desapareció. Una pena. No todo se puede mantener, ojalá algún día vuelva con la misma o más fuerza aún", remarca el seleccionador, que no perdona "una tapa de pulpo" cada vez que tiene ocasión.

Fede Vidal colgó las botas y cogió experiencia como entrenador en el Bujalance y el Luparense italiano. Hasta que en el año 2010 comenzó a trabajar en la Federación española, cabeza más visible en las selecciones sub-18, sub-19 y sub-21. Dos después, asistente del seleccionador en la absoluta.

"Sí, puede decirse que era el paso natural. Pero hubo un cambio en la Federación y bien podrían haber apostado por otro. Se trata de poner en práctica el aprendizaje en las selecciones inferiores", revela.

¿Cómo va a ser la España de Fede Vidal? "Vamos a mantener una continuidad que nos ha llevado a ganar muchos campeonatos (es la vigente campeona continental). Queremos que siga siendo atrevida, agresiva en ataque y en defensa. Que presione arriba, que tenga el control del juego. Vamos a aportarle toda la riqueza táctica que podamos de medio campo hacia delante. Y la estrategia, que gana muchos partidos", remacha.