Sidebé enmudeció Calabagueiros

Dice el dicho popular que, hasta el rabo...todo es toro.



Eso fue lo que le pasó al Barco, que vio como cuando contaba sumar un punto, Sidibé, en el descuento, peinó una pelota, y dejó muda la grada de Calabagueiros.



Aunque siendo sinceros, lo más justo hubiera sido un empate, pero el fútbol no entiende de justicia. Y es que el Barco, en la tarde de ayer se encontró con un equipo de los que tienen poso, mucho poso en Tercera. Y lo demostró.



Son esos equipos, que con una incontestable calidad en muchos de sus jugadores, llevan los partidos a su terreno, sin prisas, pero siempre con la situación muy controlada, y que además, desde la llegada de Xurxo Otero, también muerden y hacen gala de un gran despliegue físico todo el partido.



Empezó mejor el equipo visitante, que avisó con un buen remate de cabeza de Rivas a los cinco minutos que devolvió el palo de la meta local.



La réplica fue de Ivi Vales, el mejor en la primera media hora, pero su eficaz internada con disparo final lo salvó un defensa visitante. El partido tenía ritmo, pero no muchas ocasiones claras. Antes del descanso, Sylla, para los de Otero y Pablo Corzo y Cristóbal Juncal, para los locales, fueron los que más peligro crearon.



En la segunda parte, el Barco fue más dominador, al menos la primera media hora, aunque a decir verdad era un dominio sin peligro salvo ocasiones puntuales.



Las mejores oportunidades locales fueron un disparo desde la frontal de David Álvarez que se fue un poco desviado o un buen remate de Álex Expósito ante el meta visitante Roberto Pazos, que este solvento con una buena parada.



El técnico visitante Xurxo Otero movio el banquillo y la entrada en el campo de Julio Rey y Hugo Soto le dio más mordiente ofensiva.



El que perdona, lo paga



Y como el mundo del fútbol vive de tópicos, en Calabagueiros, se demostró otra vez más.



Adil tuvo la mejor ocasión local tras un saque de esquina que, solo tenía que empujar en el segundo palo, pero no acertó y lo mandó fuera ante el lamento de la parroquia local.



Pero lo peor aún estaba por llegar ya que en el descuento, el Arosa no perdonó la suya. Un centro de Julio Rey desde la derecha que peinó Sidibé al fondo de la red ante la desesperación de jugadores y aficionados locales.



Porque, pese al empaque que demostró el Arosa, los de Javi Rey le plantaron cara en todo momento y no fueron merecedores de un golpe que dejó al vestuario muy tocadoLo malo no es perder, es la cara de tonto que te se queda.



Es la Tercera división, donde la igualdad en muchos partidos se decide por pequeños detalles. En el Barco lo saben, solo que esta vez salió cruz.