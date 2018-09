"Superpartido" en Os Remedios

Regresa la Primera División de fútbol sala femenino. Es el momento de la puesta de largo en competición de un Ourense Envialia inmerso de lleno en el necesario proceso de regeneración. Siete caras nuevas entre fichajes y jugadoras que suben del filial, seis de las cuales se encuentran en la horquilla 19-22 años. Juventud al poder en la plantilla y cara nueva también en el banquillo al que retorna un viejo conocido. Gonzalo Iglesias "Morenín".

Es el momento de ver cómo arranca pues el nuevo proyecto del Envialia en la liga, aunque de lo que ocurra esta tarde desde las cinco en la central de Os Remedios tampoco se deben extraer conclusiones definitivas, ni para lo bueno, pero sobre todo para lo malo. Y es que para empezar llega el flamante ganador de la Supercopa de España. El Atlético, campeón de la Copa 2017-18, al que el pasado curso le birló la Liga el Roldán, dio buena cuenta de las murcianas en el duelo de las campeonas: 6-1 en la ida y 2-2 en la vuelta, sin contemplaciones.

Supercampeón, súper equipo y súper plantilla, y parece que cada vez más. La continuidad en el grupo de jugadoras y en el cuerpo técnico del conjunto de Navalcarnero es una de las claves del éxito. La otra, su enorme calidad. Perdió el técnico Andrés Sanz a la internacional brasileña Desi Godoy pero llegaron Gabri y Anita Luján.

Cara a cara un equipo acostumbrado a ganar, el madrileño, y uno bisoño que quiere dar cuanto antes sus primeros pasos para empezar a escribir un prometedor futuro próximo.

Morenín no necesita descubrir a un Atlético que "lleva muchos años con Andrés (Sanz, el técnico) y eso ya es un plus. Tiene una plantilla que siempre compite al máximo y además, a nivel individual, cualquiera puede hacerte daño. Es el primer candidato al título".

El Atlético es el primer rival del Envialia pero en breve llegan Alcorcón y Alicante. Un inicio muy exigente y por ello en los test de pretemporada no hubo contemplaciones. Cuatro partidos ante Primeras, incluyendo dos con el Burela, el otro gran favorito. Las sensaciones dadas en los mismos invitan al optimismo pero no deben hacer perder la perspectiva."Estamos mostrando una cohesión de grupo rápida pero todavía nos falta acoplamiento", añade Morenín.

Minimizar errores

Reconoce el entrenador ourensano que "a nivel psicológico el Atlético nos va a exigir lo máximo, nos obligará a dar el 150 por cien ya que no nos permitirán desconexiones. Lo sabemos, pero lo que he intentado transmitir al grupo es que podemos ganarles, será difícil pero estoy convencido de que tendremos nuestras posibilidades. La clave será una buena defensa y además minimizar errores para hacer que sus virtudes no se vean tanto". Y ya solo queda pedir "el apoyo de la gente. Tenemos por delante una temporada ilusionante y empezamos ante el mejor rival posible".

Os Remedios, 17:00 horas.