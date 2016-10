Un triunfo y muchas dudas

El fútbol en muchas ocasiones no es justo ni entiende de lógica. Tal vez por eso es que el Celanova se quede con el sabor amargo de su primera derrota (1-3) ante la UDO que decepcionó casi por completo y que pudo torcer la historia a partir de la expulsión de Sierra y el posterior 0-1 que materializó Xaco al aprovechar una falta de Rubén Durán que se desvió en la barrera.



La primera parte había mostrado a un Celanova organizado, serio y que le ganó en cada una de las parcelas del juego, pero al que sólo le faltó el tiro del fnal. El equipo de Antonio Dacosta no le encontraba la vuelta, ni tampoco era capaz de crear peligro.



No bajó la intensidad de los locales, pero después de una situación clara el rival logró ponerse por delante. El partido se le abrió a la UDO que sin hacer grandes florituras se puso 0-2. Rubén Durán dominó un balón dentro del área y cruzó con precisión un tiro raso junto al palo izquierdo.



El Celanova lo siguió intentando, pero en otra contra Adrián pudo aumentar la ventaja, pero se trastabilló dentro del área. Más tarde el celanovense Juan bloqueó un despeje que acabó realizando una rara parábola que se coló sobre Lucas Sierra y puso el 1-2.



En medio de cierta incertidumbre Rubén Durán fabricó una perfecta habilitación para que Adrián sentenciará el encuentro que sabe a tres puntos mágicos, pero que dejó un manto de dudas.

Marcos Zorrilla

El entrenador del Sporting Celanova no encontraba consuelo tras la primera derrota de la temporada. "Hicimos un gran partido, con una primera parte que controlamos en todo momento. A pesar de ir en desventaja el equipo peleó hasta el final ofreciendo una imagen muy positiva y alenatadora".

Antonio Dacosta

La UD Ourense celebraba los tres puntos en Celanova, pero su técnico reconocía la pobre imagen, "especialmente durante el primer tiempo donde el rival hizo mejor las cosa. Está claro que esta victoria es lo más importante después de ver como jugó el equipo".