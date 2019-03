La UD Ourense no aclara su futuro

Tercera Asamblea Extraordinaria de la UD Ourense, aunque en realidad fue más una Asamblea Ordinaria que otra cosa, ya que no se tomó ninguna decisión, solo se acordaron los pasos a dar en el futuro inmediato.

Los 46 socios presentes, más tres representados, escucharon a la Junta Electoral, que le comunicó que no había ninguna propuesta por lo que no habría elecciones. Comentaron que se podría abrir otro plazo, pero que no tenía sentido, con lo que pasaron a ruegos y preguntas.

En ese punto, Modesto García, presidente de la gestora, comentó que "volver abrir otro plazo no nos lleva a ninguna parte. Entiendo que lo razonable es abrir las puertas a otra gente para que entren alternativas".

Llegados a este punto, esperarán 20 días para ver si alguien se presenta y a partir de ese momento convocarían una nueva Asamblea Extraordinaria para cambiar los estatutos del club y poder admitir esas opciones.

Al final, se tomó la decisión de esperar un plazo de, más menos 20 días para ver que propuestas se presentan y quince días más tarde celebrar una Asamblea en la que decidir el futuro. Con estos plazos, nunca antes de mediados de abril se podrá tomar una decisión, eso en el mejor de los casos. Una vez más, la junta gestora encabezada por Modesto García expresó su no continuidad al frente del club cuando acabe la presente temporada.