UD Ourense - Céltiga: otro partido para el crecimiento

La UD Ourense regresa al campo de O Couto para enfrentarse este domingo al Céltiga desde las cinco de la tarde. Lo hace después de encajar ante el Polvorín la segunda derrota de la temporada. Algo que según Fernando Currás no le ha afectado nada al equipo rojillo "trabajamos todas las semanas para ganar los domingos y esta semana también lo hemos hecho. No he visto a la gente de diferente a otros semanas en todo caso si que tenemos que tratar que no vuelva a suceder, pero no veo al equipo mal y la derrota no afecto lo justo".

Germán Pérez, sancionado, y Joni, lesionado, son las bajas confirmadas. Aunque Hugo García, Fondevila y Adrián Presas son duda. El delantero y máximo goleador ya lleva dos semanas fuera y podría volver, mientras que los centrocampistas lo tienen algo más complicados. La novedad es el regreso del defensa Josu que vuelve tras cumplir sanción.

Enfrente estará un Céltiga que en nada se parece al de la primera vuelta. Han cambiado de técnico, aunque sigue siendo ourensano. Se fue Manolo Núñez y llegó Javi Rey. Y también la plantilla a sufrido numerosas altas y bajas. Entre las llegadas dos nombres conocidos para los aficionados ourensanos, los delanteros Igor Sevivas, ex del Arenteiro y Edu Otero, ex del Ourense CF. Un Céltiga que llega con el agua al cuello pero de los que Currás no se fía, "es un equipo que llega con mucha necesidad y que nos lo va poner muy complicado. Es un equipo con mucho orden táctico y muy intensos y que rara vez se desorganizan".

O Couto; 17:00 horas.