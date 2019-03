UD Ourense-Compostela, fútbol de quilates en O Couto

Aroma de partido grande. O Couto se viste de largo para recibir el choque entre la UD Ourense y el Compostela. Dos de los importantes de la categoría que apuran sus opciones de jugar la promoción de ascenso a Segunda B.

Llegan losunionistas a la cita tras perder, por primera vez en la temporada, dos partidos consecutivos. Algo que el técnico rojillo Fernando Currás considera "no nos va afectar. Es más, veo a la plantilla motivada y con ganas de que llegue el partido para volver a demostrar el equipo que somos". Y mantiene que "estamos en una posición privilegiada que al principio de temporada nadie contaba. Pero eso a día de hoy ya no vale para nada, seguro que el Compostela no nos va a felicitar por lo que llevamos hecho". Y mantiene un pensamiento positivo de cara al futuro, pues "creo que lo mejor todavía está por llegar".

Con las bajas por lesión de Rubén Arce y Joni y el regreso de Pablo Corzo y Viti, que ya han cumplido sanción, y la más que probable vuelta al once titular de Hugo García, que ya entrenó con normalidad, el técnico rojillo convocó, como es habitual en los partidos de casa, a todos los jugadores y una vez sobre O Couto facilitará la lista de convocados.

Sobre el partido de este sábado tiene muy claro Currás que "seguro que va ser muy diferente a los dos últimos que jugamos en casa ante Céltiga o Silva, ya que el Compostela hace un fútbol muy diferente. Su propuesta es a través de la pelota, un estilo que cada temporada que pasa va perfeccionando más. Es bonito de ver y creo que con la pelota en su poder es el equipo que más somete a los rivales. Da igual el once que pongan de inicio ya que la esencia es la misma. En eso son buenos, pero la idea es hurgar en sus defectos, que también tienen". Y añade: "Nosotros también tenemos nuestras virtudes y nuestras armas y si miramos la clasificación, al final sólo nos llevan un punto".

Un equipo que tiene de todo

El Compostela es el campeón de la pasada temporada y busca repetir en esta. Tiene un plantel con mucha calidad en el que predomina el fútbol ofensivo al defensivo. Para este sábado, el técnico Yago Iglesias no podrá contar con el centrocampista Mon, que debe cumplir ciclo de amonestaciones. A mayores, no estará Alberto Freire, lesionado desde hace semanas. El resto, están todos disponibles.