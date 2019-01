La UD Ourense gana y espera directiva

La Unión Deportiva Ourense suma y sigue. Los de Fernando Currás sumaron tres nuevos puntos y se han asentado en la cuarta posición, empatados a 39 puntos con el Barco, tercer clasificado. El equipo ya prepara el partido del domingo en Somozas, a las cinco de la tarde, ante un rival que también pelea por acercarse a los puestos de promoción.

Mientras, en los despachos sigue adelante el proceso electoral sin que hasta el momento nadie se haya presentado, según confirmó el presidente Modesto García. "Por ahora no tengo ninguna constancia de que nadie diera el paso, aunque hasta el próximo 1 de febrero sigue abierto el plazo". Sobre el posible interés de un grupo inversor de fuera, el presidente rojillo también fue claro "directamente a nosotros no se dirigió nadie, aunque es cierto que nos llegó algo a través de terceras personas. Ahora mismo es algo que no contemplamos", finalizó.