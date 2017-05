Última llamada para la Copa

Cuarenta minutos de vida le quedan a la Primera división de fútbol sala femenino. La liga finaliza el sábado. Horario unificado a las 18,00 porque todavía hay cosas en juego. Por arriba casi todo definido: el Atlético terminará primero, el Universidad de Alicante segundo, el Alcorcón tercero y el Burela cuarto. Después, Envialia, Poio y Roldán tienen plaza asegurada en la Copa de España, aunque falta por saber la posición que ocuparán, algo importante para saber el rival en el torneo copero.

Falta por decidir la octava plaza. En este momento es patrimonio del Majadahonda (39 puntos), aunque tienen opciones el Cidade de As Burgas (37) y el Móstoles (36). El Gironella, que también tiene 36, cedió sus posibilidades después de caer la pasada jornada ya que en la opción del triple empate a 39 puntos con Majadahonda y Móstoles sale malparado.

Y por abajo todavía hay que hablar. El Rubí, que visita Os Remedios para medirse al Envialia, ya consumó el descenso a Segunda, lo mismo que el Txantrea, tras perder ante el Rioja. Precisamente las riojanas (15 puntos) se juegan con el Leganés (17) la última plaza de descenso.

Ganar en Barcelona al Gironella y esperar una derrota del Majadahonda. Es la única combinación posible para que el Burgas alcance el top 8. Décimo contra octavo y undécimo ante noveno. Son los enfrentamientos de la última jornada y del grupo de cuatro equipos que hasta la pasada semana tenían opciones de entrar en Copa ya se ha caído uno. Es el Gironella, precisamente el rival del Burgas el sábado en tierras catalanas. La derrota en Burela (1-0) le deja sin opciones. En el otro partido los dos equipos se la juegan. El Majadahonda (39) es el único que depende de sí mismo. El empate le llega para asegurar la octava plaza pero una derrota le dejaría fuera pues el Móstoles (36) le igualaría a puntos y el golaverage le sonríe pues ya le ganó en la primera vuelta. De ganar, las mostoleñas serían octavas si el Cidade de As Burgas no vence al Gironella.

Motivación blanquiverde

Manolo Codeso, entrenador del Burgas, reconoce que "a pesar de que la clasificación no depende de nosotras veo al equipo motivado. Llegamos a la última jornada con opciones pero la pena es vernos en esta situación después de haber perdido en casa la semana pasada. Fue una derrota fastidiada pero la verdad es que no tuvimos demasiadas opciones. Roldán tiene mejor plantilla y jugaron más tranquilas. Con muy poco nos hacían daño y al vernos 1-3 abajo nos vinimos abajo. Además, me precipité, al poner juego de cinco ya que no teníamos jugadoras para ello aunque las ansias por ganar...".

Para el Envialia todo es más sencillo, pues ya está clasificado, pero a las de Chipi le falta saber si finalizan quintas, sextas o séptimas, y con ello si se miden en cuartos a Burela, Alcorcón o Alicante.