Última semana de pretemporada

La pretemporada vive su última semana para los conjuntos ourensanos de la Primera división de fútbol sala femenino. La liga se pone en marcha el 10 de septiembre por lo que dentro de seis días tanto Cidade de As Burgas como Ourense Envialia ya estarán enrolados en semana de competición.



En el Cidade de As Burgas todo marcha viento en popa: "Se está trabajando mucho y bien, estoy muy contento de como está transcurriendo esta pretemporada. Estamos ya en la tercera semana de trabajo y puedo decir que la tarea está más adelantada de lo que creía. Las más jóvenes están trabajando con mucha ilusión y la chispa de savia nueva hace que se traslade a todo el grupo, incluido a mí. Me están haciendo trabajar más y es una buena noticia. Este verano me recuerda al de los inicios, cuando teníamos mucha ilusión y un grupo de jugadoras jóvenes. Se están adaptando muy bien y es gracias a la aportación de jugadoras como Iria Saeta o Sonia Pacios, que son las entrenadoras dentro de la cancha, me ayudan mucho y también ayudan un montón a las nuevas, la comunión es perfecta en el grupo", afirma Manolo Codeso, el entrenador.



Por el momento el equipo disputó dos amistosos, ambos saldados con victorias contundentes: 2-5 al Ciudad de Pontevedra y 1-8 al O Pirata Moaña. "Estoy muy contento porque las jóvenes están teniendo muchos minutos", añade Codeso.



Y el fin de semana vuelve a tocar doble test. El viernes toca visita a la camcha de A Seca para medirse al Poio, mientras que el sábado habrá partido de presentación en el Torneo Cidade de As Burgas, en el que se enfrentarán con el equipo de la Unión Deportiva Ourense de fútbol de la Primera autonómica femenina. "Vamos subiendo el nivel y ante el Poio, un rival de nuestra liga, ya tendremos un partido de exigencia. Seguramente tengamos menos posesión que en los anteriores partidos y nos toque trabajar más en defensa. Seguiré dando minutos a las jóvenes pero es un partido en el que ya podremos ver el trabajo que estamos realizando", subraya Manolo Codeso.



El Envialia, de regreso



La plantilla y el cuerpo técnico del Ourense Envialia regresó ayer de Manzaneda. En las cumbres del Macizo central Ourensán el conjunto entrenado por Chipi desarrolló un stage de cuatro días por cortesía de La Región. "Trabajamos muy bien, practicamente todos los días cuadriplicamos sesión. Desayunábamos a las nueve, a las 10,30 nos íbamos al gimnasio y después trabajo de pista. Luego, sesión de aquagym a modo de trabajo regenerativo, y por la tarde nueva sesión de pista. Estoy muy contento de como transcurrió todo, aprovechamos el stage a la perfección en unas instalaciones increíbles. Tuvimos tiempo para trabajar, y mucho, pero también para relajarnos y disfrutar de un entorno que se prestaba a ello".



Y después de bajar de Manzaneda, vuelta a la realidad en la cuarta y última semana de pretemporada: "Ya la enfocamos a la velocidad", afirma Chipi. Hoy, descanso, mañana sesión de fuerza, el jueves trabajo táctico y el viernes partido de presentación ante el Ciudad de Pontevedra. Será a partir de las 21,00 horas en la cancha central de Os Remedios.



Será el último test de pretemporada después del triangular del día 20 con partidillos de 20 minutos ante Poio (derrota por 1-2) y Burela (1-1), y el partido disputado la pasada semana ante el Poio (2-2). "El equipo compitió bien a pesar de las bajas", reconoció Chipi.