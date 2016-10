El Valenzá, un líder que no para de ganar

El Valenzá se encargó de que muy pronto la afición pasara página al descenso y se vuelva a ilusionar con un equipo acostumbrado a ganar y el único de toda Galicia que ha ganado los siete partidos que lleva disputados desde el inicio de liga.

El entrenador Abel Afonso Cao, que siempre trabajó junto a Iván González y lo hace además en la base del Barbadás, desechó la opción de seguir en el Verín, para apostar por esta nueva experiencia en la categoría de plata del fútbol provincial. "La situación en Verín era 'quemante' y no me veía con ganas ni con ilusión de afrontarlo. Luego pude ir con Iván al Bande pero allí veía claro que con los fichajes y como se planificó el equipo iba a estar arriba fácil, hasta que por último surgió lo del Valenzá y este proyecto me pareció serio como a mí me gustan las cosas".

La clave de que entre liga y Copa B haya ganado los nueve partidos es clara para el técnico. "El equipo tiene hambre de más y no se conforma con lo cual, es muy importante ya que en su mayoría son niños que salen de juveniles con 3 ó 4 veteranos que están comprometidos con el club".

Así y todo, el propio Abel dejó claro los objetivos del Valenzá. "El que me marcaron los directivos es simplemente que el equipo salga a competir y que el Barbadás tenga tres o cuatro fichas para poder ayudar en cualquier momento al primer equipo de Miki López. El equipo pinta muy bien y sería genial el poder ascender, como ganar la Copa Diputación".

El grupo

A la hora de valorar el grupo que lo tiene como líder el entrenador Abel Afonso apunta a "competir igual en la primera como la última jornada de liga y los otros equipos varian mucho si cuwentan o no con ciertos jugadores. La gente entrena poco, mientras que aquí lo hacemos tres veces por semana con una instalación adecuada y unos medios que quizás los otros rivales no tienen y eso a la larga se va a notar con el transcurrir de la competición", agregó.