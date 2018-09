Vane Sotelo y España golean

España empieza a allanar el camino hacia la Eurocopa 2019. La selección nacional de fútbol sala femenino se movió al ritmo de Vane Sotelo. La ourensana lideró a la selección con cinco goles en el comodísimo 12-1 ante Rumanía, en el primer partido del Preeuropeo que se desarrolla en Leganés.

La "pichichi 2017-18" no faltó a su cita con el gol y ante las rumanas firmó un repóker. Vane Sotelo se sacó de catálogo y los hizo para todos los gustos, mostrando sus cualidades. Su primero, el 5-0, definiendo el mano a mano con la portera en una contra. El segundo, el 7-0, con un lanzamiento lejano tras un córner. Su tercero, el 9-0, tras una pared con Ana Luján. Y cerró la cuenta con los dos últimos de España, primero llegando al segundo palo para empujar el 11-1, y después al fusilar un rechace de la portera a un remate suyo (12-1).

Vane Sotelo no salió en el quinteto inicial pero España empezó a poner distancia con su rival con la ourensana en la pista. Nada más entrar la "9", Ampi hizo el 1-0. Solo iban tres minutos y eso fue lo que duró la resistencia rumana, una selección a años luz de una España que huele a favorita no solo para lograr plaza en este cuadrangular de clasificación, si no también en la primera Eurocopa de la historia.

La nueva España de la seleccionadora Claudia Pons no quiso sorpresas y por ello forzó la máquina al máximo para romper el partido cuanto antes. No le hizo falta desplegar un juego perfecto porque la estrategia le hizo llegar al minuto 10 con un 4-0 ya insalvable con goles de Ana Luján, Mayte Mateo y un doblete de Ampi.

Además de los dos de Vane Sotelo, Consu completó el 7-0 de las locales al descanso.

España se gustó un poco más en la segunda parte, aunque le costó porque ante un rival tan anárquico no era sencillo, aunque tampoco necesario, un juego preciosista.

Ampi, con otros dos goles para completar su póker, y Vane Sotelo, con tres nuevas dianas para firmar una manita en la cuenta personal, completaron el 12-1 en el plácido arranque de competición.

"Dominamos desde el principio"

Vane Sotelo destacó que "el partido se nos puso muy de cara desde el principio, algo que después nos permitió disfrutar. Ante rivales así es importante coger ventaja pronto, porque si no lo logras aunque seas superior el partido puede igualarse. Ahora toca descansar y pensar en Polonia (hoy, 20:30 horas, Gol).

En el otro partido de la jornada, Italia se impuso a Polonia por 6-1.