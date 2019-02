El Velle no se permite errores

La entrada en la convocatoria de Cristian Presas, jugador procedente del Arnoia que llevaba 15 días entrenando con el equipo del Monte da Aira, será la principal novedad en la lista del técnico David Rivo para el partido de esta tarde entre el Velle y el Moaña (16:30).

Los locales no pueden permitirse errores, sobre todo en su campo. La sombra del descenso acecha y todavía queda mucho por sumar para certificar la categoría. "Creo que ya hemos aprendido cómo se juega en esta Preferente. Somos novatos y nos ha costado ya demasiados puntos", reconoce Rivo.

Obligatorio ante el Moaña será "no cometer errores, nos están condenando. Todos estos días les he pedido a los jugadores una mayor concentración, y creo que el mensaje ha llegado. Es cierto que estamos teniendo demasiado castigo para el trabajo que llevamos realizado, pero necesitamos sacarmos de encima la ansiedad para empezar a obtener resultados. Lo que también tengo claro es que no vamos a bajar los brazos, este equipo no se rendirá, porque el club está haciendo un esfuerzo enorme y se merece seguir disfrutando de esta categoría".

El Velle, que afronta la cita con cinco derrotas en seis partidos, no podrá contar con Sergi, que acabó la recuperación de su larga lesión pero todavía no entra en la lista, así como Senén por tarjetas y Dani Arbo por trabajo.

El Moaña, que tampoco anda para tirar cohetes, lleva tres derrotas en los últimos cuatro partidos, pero viene de ganar al Antela.

Monte da Aira, 16:30 horas.