El Velle, a reivindicarse ante un "coco"

El Velle no termina de encadenar dos resultados positivos seguidos. Esa es la asignatura pendiente que le impide escaparse de los puestos de abajo. Tras la última derrota ante el Marcón Atlético, los de David Rivo buscarán cargarse con puntos y moral y superar a un adversario de nivel, el Beluso, tercero en la tabla. Para ello, el preparador ourensano tendrá que tirar de recursos, ya que el último duelo no dejó puntos, pero sí sancionados.

"En el partido del jueves no estuvimos a la altura, sobre todo en el primer tiempo. Nos metimos en guerras que no eran las nuestras. No podemos buscar factores externos e irnos así del partido, dejando al equipo con nueve jugadores. Ahora, con las bajas que tenemos, hay que afrontar el duelo ante el Beluso de la mejor forma posible para sacar algo positivo", analiza Rivo.

Y es que el preparador del Velle no podrá contar con Adrián Blanco, Senén, Dani Arbo ni Ocampo, sancionados, además de con el lesionado Roberto. Será duda hasta última hora Figo, cuya reaparición aligeraría los problemas en defensa del cuadro ourensano.

Con estas importantes ausencias intentarán plantar cara a un Beluso que mira hacia arriba. Los de Bueu son terceros y llegan tras superar al Antela en el último suspiro en la jornada entre semana. "Es un equipo que sabe bien a lo que juega. Domina el fútbol directo y saca provecho de las segundas jugadas. Vienen en una dinámica muy buena y en cualquier momento te pueden hacer un gol. Nosotros lo que tenemos que hacer es salir fuertes, con mucha intensidad, para tratar de llevar el partido hacia nuestro lado", destaca el técnico David Rivo.

Un partido para dejar la clasificación a un lado y que los ourensanos intenten tomar oxígeno con respecto a unos rivales de la parte baja que están apretando en las últimas jornadas.

Monte da Aira, 16:00 horas