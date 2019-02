Al Velle le salió cruz ante el Sanxenxo

XUVENTÚ SANXENXO 2 - 0 VELLE

El Velle no consigue salir del mal momento por el que atraviesa. Este domingo no fue inferior al Sanxenxo y tuvo ocasiones para ponerse por delante o luego empatar el partido, pero no tuvo acierto y lo pagó con una nueva de derrota que lo mantiene en la zona peligrosa de la clasificación.

A la hora de partido el Sanxenxo se adelantó en el marcador con una buena jugada individual. Camba y Adrián pudieron rascar al menos un punto para un Velle que, volcado en ataque, acabó recibiendo el segundo gol ya en el tiempo de descuento. Otra vez Firi.

Ficha técnica

Sanxenxo: Josep, Borja Saez, Eloy, López (Nando, min.65), Fiti, Álex Barbeito, Jacobo (Firi, min.52), Corrales, Charles, Jonathan (Roi, 75) y Dieguito.

Velle: Viana, Figo (Peli, min.69), Senén, Ocampo, Salgueiros, Caneiro, Gabri (Adrián, min.46), Gil (Óscar, min.69), Camba, Fabio, Varandela (Roberto, min.59).

Goles: 1-0, Firi: min.63; 2-0, Firi: min.90.

Árbitro: Sergio Otero.