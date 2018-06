El Velle tiene en su mano el pase a la final

La semifinal entre Velle y Allariz se presenta muy atractiva tras el 1-0 de la ida a favor del equipo de David Rivo: "La eliminatoria sigue estando al cincuenta por ciento. Ellos son un equipo muy correoso que nos va a poner las cosas muy difíciles y debemos aprovechar el hecho de jugar en casa para llegar a la final, lo que sería una temporada redonda".

Los únicos ausentes son Sergi, Hugo Carid y Hugo Quintana.

El técnico alaricano Miguel Sotelo es optimista para este partido de vuelta, al que llegan con desventaja: "Es un resultado que se puede superar. No iremos de paseo aunque tenemos el hándicap de las Festa do Boi, pero la gente durante la semana no falló a los entrenos".

Sotelo habla de la forma de tener opciones en la eliminatoria: "Si salimos mentalizados y con los delanteros enchufados podemos hacerles daño".

Monte da Aira, 18,00 horas.