Veteranía y mucha ilusión en el Covadonga para la final de Copa

El fútbol da muchas vueltas, como la vida de seis jugadores del Covadonga que tendrán el privilegio de disfrutar el sábado de otra final de la Copa Diputación B, siendo además los únicos que en este mismo club la que ganaron hace una década frente al Taboadela.

"Si me lo dicen hace unos años a lo mejor no me lo creía, por eso es una suerte volver a jugarla y repetir el doblete como en aquella temporada. Esta final se avecina un poco más intensa y emocionante", dijo el capitán Toni Carballo que, a sus 39 años reconoce que "este año tenemos un mejor equipo y nos lo planteamos más en serio. Además, influyó mucho el cambio de entrenador, de costumbres que al final nos dio buenos resultados, aunque la liga no fue un paseo , ya que muchos partidos se ganaron sudando y por la mínima".

De técnico a jugador

Jorge Muñoz, 'Zurdo' (39 años) que la pasada campaña asumía el compromiso de entrenar, en la actual volvió a ponerse los pantalones cortos y volverá a jugar una nueva final. "Siempre lo más bonito es jugar, lo que pasa que la edad ya no te lo permite de la misma manera. Para mí la Copa ganada hace diez años es un recuerdo que te queda para siempre".

El mediocampista del Covadonga entiende que tanto ellos como el Melias "han sido los mejores y más fuertes del grupo como lo marca la diferencia de puntos sobre los otros equipos. Por suerte ambos nos quitamos esa espina de no poder subir el año pasado y ahora nos enfrentamos en una final muy disputada y difícil, que antes de empezar está a un 50%. Nuestro equipo llega motivado y con fuerzas".

Las ganas del 'pichichi'

El delantero Víctor Sotelo (39 años) volvió a ser por segundo año consecutivo el 'pichichi' de su grupo, con 32 goles. En la última jornada de liga, donde marcó un gol y el equipo logró el título, llevó un fuerte golpe en su costilla que no le quita las ganas por jugar: "Igual arriesgo y juego 20 minutos. Volví a entrenar esta semana y de momento no me duele nada".

El artillero del Covadonga abrió el marcador en la final que ganaron un 21 de junio de 2008: "Esperamos esta nueva final con muchas ganas, pero no va a ser nada fácil. Esperamos volver a contar con el apoyo de nuestra afición, porque en un partido así juega más la ilusión que el cuerpo".

Adrián González

A sus 33 años, el interior del conjunto blanco no olvida aquella final ganada al Taboadela: "Fue una fiesta, una alegría enorme para todos y muchos llorando de la emoción como aquellos jugadores que vistieron esta camiseta en los '80".

Para Adrián González "este año enfrentamos a un Melias que viene bien, que estuvo luchando con nosotros por la liga y al que le ganamos las dos veces por la mínima".

"Con el Covadonga tuve otras alegrías como la de ascender a la Preferente, como la tristeza de bajar a Segunda. Ahora volvemos a Primera coincidiendo con estos seis amigos de toda la vida que siempre luchamos por este club que más ilusión nos hace."

La pasada campaña, tras su paso por el Bande, regresaba nuevamente al campo de Eiroás el lateral Evaristo Méndez (37 años): "Este equipo con relación al que ganó la otra final "tiene un poco más de calidad, aunque de aquellas éramos más jóvenes y también corríamos. No dudo que ante el Melias, que en la liga se nos dio bien, se verá un buen partido".

Iván Mena

En la defensa, los galones los lleva Iván Mena (38 años) un trotamunos del fútbol provincial: "Al final volví al equipo de mi barrio y me vi bien en este retorno donde había una buena organización y mucha gente joven con muchas ganas".

Tras la obtención del título de liga, el central del Covadonga no duda que ganar otra vez la copa "puede ser la guinda del pastel, pero hacer el doblete no es fácil. Fue una liga larga y competitiva en la cual había buenos equipos, pero al final con la ilusión de todos se logró ascender y ahora a por la Copa".

A pesar de estar más de dos semanas sin competir, "seguimos entrenando bien los dos días y para nosotros fue mejor no llegar cargado de partidos, mientras que a ellos le pueden pesar un poco más las piernas. Nos conocemos muy bien, pero de todas maneras el sábado en O Couto se vivirá una final realmente muy competitiva".

El equipo de Luis Silva puede ser el tercer bicampeón

El Covadonga disputará su segunda final y podría unirse al club de los bicampeones de la Copa B. El primero en lograrlo fue el Antela en las temporadas 2011-112, ante el Santa Teresita y en 12-13, frente al Amoeiro; mientras que el Atlético Arnoia, que disputó tres finales, conquistó dos años consecutivos y ambas en la tanda de penaltis al Xunqueira,de Ambía en la 13-14 y Cartelle, en la 15-16.

Sólo la mitad de los ganadores de la final han subido a Primera

Es la primera vez que la final copera la vayan a disputar dos equipos que además hayan logrado el ascenso a la máxima categoría provincial. De los ganadores de las 14 ediciones anteriores de la Copa entre equipos de Segunda y Tercera Galicia, tan solo siete habían logrado subir a Primera. Francelos fue el primero en la 04-05 y la UD Ourense el último.

El Covadonga sería el primero en plasmar un nuevo doblete

El equipo de Luis Silva, 'Choco' que ya tiene en sus vitrinas la quinta edición de la Copa Diputación B, se convertiría en el primero en conseguir liga y copa en una misma temporada. El Rúa inauguró el doblete en la campaña 06-07 tras vencer al Taboadela que, tres años más tarde lo logró venciendo en la final al Ribadavia y la UDO, hace dos años ante el Paderne.

Cuatro finales se decidieron en la tanda de penaltis

De las anteriores 14 finales, cuatro la ganaron en los penaltis. La primera, en la 11-12 quedó en manos del Antela que superó 4-1 al Santa Teresita desde los 11 metros. El Arnoia por 8-7 al Xunqueira, en la 13-14 y por 3-1 al Cartelle en la 14-15. El año pasado el Sporting Carballiño superó al Raio Alaricano por 4-1 tras registrarse el primer empate sin goles.