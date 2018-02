Viaje rumbo a la medalla

El Club Hockey Barrocás pone rumbo al Campeonato de España de hockey sala en la categoría sénior absoluta. Toca atravesar toda España para la cita que desde mañana se desarrolla en la localidad Malagueña de Rincón de la Victoria. El objetivo claro, repetir presencia en el podio nacional por tercera edición consecutiva después de los bronces de los dos últimos años.

"Esa es la meta. Vamos muy bien preparados y tenemos ganas de hacer un buen campeonato y poder al menos igualar lo que conseguimos las dos ediciones anteriores", afirma Roberto Oliveira, entrenador del equipo ourensano, que llega a la fase final después de hacerse con el título gallego en un torneo en el que no tuvo rival.

"No es el grupo más complicado pero creo que nos la tendremos que jugar ya en el primer partido", añade el entrenador. El CH Barrocás ha quedado encuadrado en el Grupo B junto al Club de Campo madrileño, el Codema gijonés y uno de los anfitriones, el CH Benalmádena. Precisamente Oliveira se refiere a este último equipo en el duelo de mañana a partir de las 14:45 horas, el del debut. "Club de Campo es el máximo favorito no solo para dominar este grupo, si no además para lograr el título, por lo que si no sucede nada raro la segunda plaza del grupo nos la jugaremos nosotros y Benalmádena".

El otro grupo está integrado por el CH Complutense, el FC Barcelona, SPV y el otro equipo anfitrión, el CD Málaga 91.

Los dos primeros clasificados de cada uno de los grupos accede a la lucha por el podio. El primero de cada grupo se mide al segundo del otro en las semifinales del Campeonato de España el sábado a las 19:00 y a las 20:30 horas.

Doble cita para empezar

Mañana hay jornada doble. Además del duelo inicial ya reseñado ante el Benalmádena, el Barrocás repite por la tarde ante el Codema (18:30). El último partido de la fase de grupos es el sábado, desde las 13:45 horas ante el Club de Campo.