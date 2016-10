Victoria necesaria para el Ourense CF

La festividad del Pilar ha sido aprovechada por los equipos de Preferente para jugar la octava jornada, en una semana que al más puro estilo del fútbol profesional, presenta tres partidos para todos los equipos. Regresa al campo de O Couto el Ourense C.F. y lo hace recibiendo al equipo del Alertanavia, desde las cinco y media de la tarde. Un partido en el que los locales, luego de caer derrotados en la última jornada en Moaña, necesitan sumar los tres puntos sino quieren verse desenganchados de los puestos altos de la tabla.

Martín Lamelas y Gele, ambos por lesión son las únicas dos bajas que presenta el cuadro de Fran Justo, que recupera para esta tarde al centrocampista Alexis. Un partido que se para el técnico Fran Justo es de los que "debemos de sacar adelante, jugamos en nuestro campo y debemos aprovecharlo".

Un campo, el de O Couto en el que de los tres partidos jugados, no han perdido ninguno, y lo que es mejor, aún no han encajado ningún gol. Sin embargo, el técnico ourensano, no quiere euforias y recuerda que el Alertanavia "está compitiendo bien, son un equipo que lleva varios años juntos y que conocen bien la categoría" y también quiere saber como se encuentra el estado del terreno de juego, que no estaba muy bien y al que habrá que ver como le sientan las lluvias. Un fran Justo que finaliza afirmando que " independientemente de todo, nosotros tenemos que sacar el partido adelante".

O Couto, 17:30 horas.