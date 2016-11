No era normal que el Ourense C.F le costase tanto arrancar en este inicio liguero. Ahora, tras haber logrado tres victorias consecutivas ya empiezan a ver las cosas de forma diferente.



Fran Justo, técnico de los ourensanos, reconoce que lo pasó mal, aunque nunca temió por su puesto, pese a los muchos rumores que circulaban en torno a su persona. "En ningún momento me sentí cuestionado, aunque es cierto que tuve que aguantar el run run que decía que estaba fuera. El entorno me preguntaba, pero al final, todo eso te hace sentir más fuerte" y quiere recordar el apoyo que tuvo desde dentro del propio club, "es verdad que lo pasé mal, porque cuando las cosas no salen, el entrenador siempre esta solo, pero quiero agradecer el apoyo, tanto del presidente Camilo Díaz como del secretario técnico Starski, que en todo momento me dieron animos, confianza y tranquilidad para seguir".



Y que pudo cambiar en el equipo para que ahora los números sean tan diferentes. Justo lo tiene claro: "Todas las cosas necesitan un tiempo, en este equipo, el 85 % de la plantilla es nueva, el cuerpo técnico también y pienso que nos hacía falta tiempo y continuidad, Además, hubo lesiones, sanciones y tampoco llegaban los resultados y se generó mucha ansiedad".



Algo que ahora parece haber desaparecido, "porque las victorias te ayudan a ver las cosas de forma diferente, dan seguridad y mucha confianza, pero ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos".



Sin embargo, en una categoría tan igualada como la Preferente, se pasa de la zona baja, a encontrarse a cinco puntos del tercero. Aunque Fran Justo prefiere la cautela como compañero de viaje, "en este momento no miro la tabla, en lo único que pienso es en preparar los entrenamientos y en el Portonovo, nuestro próximo rival, aunque mi idea es intentar hacer en la primera vuelta entre 28 y 30 puntos, y luego ya se verá", finalizó.