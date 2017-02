Villar, el verdugo del Ribeiro

El Arnoia se quedó con un derbi disputado que logró remontar con los dos goles de su delantero Bruno precisamente ante su ex equipo.



El partido comenzó siendo bastante impreciso, sin embargo el Ribeiro conseguía adelantarse a balón parado al caer una falta sobre el área que Christian bajó de cabeza para que Peli resolviera a placer y estableciera el 1-0.



El cuadro arnoyés no encontraba el sitio en el campo y cuando más apretaba su rival en un balón que aparentemente no entrañaba peligro sobre el sector izquierdo apareció Bruno Villar que se plantó en el área y cruzó un buen remate que hizo inútil la estirada de Pablo. Era el 1-1 y el duelo de rivalidad dejaba abierto una segunda mitad más intensa y atractiva.



Los cambios efectuados por el Arnoia le dieron más empaque. El encuentro entró en una dinámica donde el centro del campo se convirtió en una zona de mera transición de la que fue ganando terreno el Arnoia que se acercaba con más peligro a los dominios de Pablo.



El Ribeiro cayó presa de la confusión y aquella 'furia amarilla' fue un manojo de nervios e imprecisiones a punto que en una de ellas Adrián se confió y Luchi le robó la cartera para filtrarse por la banda derecha y su posterior envío al área lo capitalizó con un certero cabezazo por Bruno que quebró la resistencia del portero para colocar un 1-2. El Arnoia leyó mejor el derbi y lo pagó muy caro el Ribeiro.