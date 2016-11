El Viña do Campo ya gana

Cara y cruz para los equipos ourensanos en la Primera división masculina de baloncesto, el Bosco Salesianos y el Viña do Campo de Ribadavia.



La parte negativa de la jornada la protagonizó el Bosco. Los ourensanos no pudieron sumar su segunda victoria de la temporada después de llevarse el derbi y cayeron derrotados en su primer partido a domicilio frente al Rosalía de Santiago.



El equipo de Chema Royo, de nuevo en manos de Raquel Salgado debido a los compromisos del técnico con el Club Ourense Baloncesto, aguantó durante tres cuartos el empuje de su rival pero terminó cediendo en los últimos diez minutos. Las bajas de Rubén Vila y Manu de la Casa lastraron al equipo que "peleó durante todo el encuentro. Los chicos han hecho un buen trabajo durante el partido pero llegamos hasta donde pudimos pero quizá nos ha faltado experiencia en los momentos clave del partido", destaca Royo que espera recuperar a Vila dentro de dos jornadas. "Hoy (por ayer) va a entrenar para ver como está pero en principio no jugará ante Noia".



Al contrario que la pasada jornada, el lado positivo lo protagonizó el Viña do Campo de Ramón González, que sumó su primer triunfo en Primera división tras dos prórrogas ante el Meco (78-72).



Un partido "malo y con poco acierto" según incide González que matiza que "la parte positiva es la primera victoria y ver que con mal juego podemos ganar. La verdad es que nos fuimos con mejor sabor de boca en la primera jornada y tenemos que mejorar".