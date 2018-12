Volver al buen camino

La UD Ourense puso punto y final a su condición de invicto ante el Barco la pasada jornada (3-0) y ahora desea volver a la normalidad recibiendo esta tarde al Boiro desde las cuatro y media en o Couto.

Fernando Currás también lo notó en los entrenamientos. "Llevábamos muchas semanas sin perder y ahora que llegó la derrota queremos que el partido llegue cuanto antes para poder recuperar la sensaciones de volver a ganar". Y es que a lo bueno enseguida se acostumbra uno. En todo caso, lejos de lo que pueda decir la clasificación o el rival al que se van a enfrentar esta tarde, el Boiro, Currás vuelve a tener muy claro que "vamos a tener que hacer las cosas muy bien si queremos sumar los tres puntos". Y repite discurso de semanas anteriores: "en Tercera división no existen partidos fáciles, esa es la realidad. Sabemos lo que nos cuesta ganar y esta vez el Boiro tampoco nos va a regalar nada".

Llega un partido para el que tiene la baja segura de Alfredo, que sigue recuperándose de un esguince de tobillo, y las dudas de Pablo Corzo, que ya no jugó en el Barco y aunque ya entrenó jueves y viernes llegará muy justo, y Óscar Fondevila, que sufre molestias en el abductor. En ambos casos, si no llegan a tope, la idea es que no fuercen. Regresa Rubén Arce, una vez cumplida sanción.

Sobre el rival, tiene claro el técnico ourensanista que es un equipo "con mucha energía positiva a su alrededor de compromiso y solidaridad por todo lo que tuvo que pasar en verano y que tras conseguir evitar la desaparición del equipo ahora le da mucho más valor a todo lo que hace".

En el conjunto coruñés lo más llamativo es que el presidente Marcos Yañez "Changui" también es jugador, y destacado. Además, es de los máximos goleadores del equipo. Junto a él, otros veteranos con mucha experiencia como Rodri, Cardeñosa, Anxo o Óscar "La Magia" Martínez.

O Couto; 16,30 horas