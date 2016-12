El Xadrez Ourense, en el Nacional

La base ajedrecística provincial está muy bien representada en el Campeonato de España de clubes en las categorías juvenil y alevín que hoy se pone en marcha en Benidorm. Acude el Club Xadrez Ourense y lo hace por vez primera en las categorías de base por partida doble puesto que tiene presencia tanto en la categoría sub 18 como en la sub 12, esta última de estreno en las citas nacionales.



El conjunto sub 18 del Xadrez Ourense está formado por Adrián Gómez, Gabriel Roma, Martín Gómez, Alejandro Cervigni y Federico Naso, mientras que el sub 12 lo conforman Xacobe Conde, Marcos Vázquez, Adrián Vázquez e Laura Gómez.



La competición se desarrolla a siete rondas por sistema, el ritmo de juego es de 90 minutos más 30 segundos, en un evento valedero para ránking internacional.



El Club Xadrez Ourense participa por cuarta vez en el Campeonato de España por equipos en las categorías de base, lo que demuestra la buena salud de la cantera ajedrecística del club ourensano. En esta ocasión tiene más valor por el hecho de competir en un bautizo competitivo nacional por escuadras, el de los sub 12. "A esixencia de ter polo menos catro xogadores desa idade con ránking internacional non é doado polo que estar nunha cita deste nivel xa é un éxito", afirma Elías González.



El conjunto juvenil ya alcanzó hace cinco años un podio, el subcampeonato de España.