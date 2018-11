Xoel: "Siempre marqué goles"

Lleva desde que tiene uso de razón jugando al fútbol, aunque hace dos temporadas "se quemó mucho" y se fue a jugar, todavía siendo juvenil, al equipo de su pueblo, el Caldelao en Segunda Galicia.

Estamos hablando Xoel Crespo López (18/03/1999), un joven natural de Castro Caldelas, aunque desde pequeño vive en Ourense. Cuenta que muy pronto comenzó a darle patadas a una pelota "con cuatro años ingresé en la escuela del Pabellón donde estuve 14 temporadas hasta que llegué al equipo de División de Honor". Todavía le quedaba un año en edad juvenil pero casi decidió dejarlo: "La última temporada descendimos con el Pabellón en División de Honor y terminé muy quemado, tanto que me fui a jugar al equipo de mi pueblo, el Caldelao en Segunda Regional. Pero me llamaron del Ourense CF y de la U D Ourensey decidí fichar por el equipo de Fernando Currás".

Participó en el equipo de Preferente donde debutó ante el Atios y la siguiente semana marcó ante el Valladares. Terminó la temporada ayudando al juvenil provincial equipo en el que marcó 15 goles en los últimos ocho partidos equipo con el que logró el ascenso a liga gallega. Esta temporada se fue al Antela en busca de minutos y no se arrepiente. "La verdad es que me están saliendo las cosas bien a nivel personal y estoy muy contento, aunque no a nivel colectivo ya que nos está costando mucho sacar los partidos adelante" y puesto a buscar una causa Xoel lo tiene claro "estamos teniendo muchas bajas que suplimos con gente juvenil y ya somos un equipo joven y en esta categoría nos cuesta mucho".

Un jugador que a lo largo de toda su trayectoria deportiva ha marcado goles, aunque él la resta importancia ya que considera que es algo normal. "Siempre marqué bastantes goles en todas las categorías, es algo que pienso que es algo con lo que se nace, aunque también se aprende y se van mejorando cosas con entrenamientos y experiencias",

Es uno de los jugadores que la UD Ourense sigue de cerca, sin embargo él sabe que "volver es muy complicado, pero no pasa nada. Habrá otros equipos", aunque Currás le sigue y habla mucho con él. Y finaliza con un deseo: "Me gustaría poder vivir del fútbol, pero sé que es muy complicado. Por el momento lo tengo claro, quiero seguir creciendo y disfrutar cada temporada y sin obsesionarse por que sino es mucho peor". Su aval, ocho goles en 14 jornadas.