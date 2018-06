Xurxo Bouzo: "El cuerpo dice se acabó"

Hay jugadores que han marcado una época en el fútbol ourensano y Xurxo Bouzo será otro a partir del domingo tras la final de Copa Diputación defendiendo los colores de la UD Ourense: "Esto se acaba, el cuerpo va diciendo basta (risas). la verdad que este año no pude participar mucho por causa de las lesiones y que la edad tampoco no perdona, no dando el nivel que requiere el club ya que la Preferente es una categoría dura. Esperemos que a esta buena temporada del equipo le pongamos la guinda el domingo".

El defensa central, próximo a los 40 años, ganaba hace dos una Copa B con el conjunto unionista, aunque la que disputa el domingo "la gané dos veces defendiendo la camiseta del Verín. Estoy muy contento de estos cuatro años en la UD Ourense ya que fue un proyecto que nació de una manera muy bonita, con sentimiento ourensanista, y esperemos que este ascenso a la Tercera división consolide cada día más al equipo".

Su participación en esta Copa Diputación entre equipos de Preferente y Primera Galicia se acabó en los cuartos de final tras jugar 261 minutos debido a unos problemas físicos que lo obligaron a estar alejado de los campos.

Recuerdos y enseñanzas

A lo largo de su extensa carrera, el espigado central con sus inconfundibles rizos se queda "con los amigos que hice y la gente que he conocido. La época de juveniles en División de Honor, los ascensos con el Ourense B, jugar en el primer equipo ante el Barça y otros en la Copa del Rey contra equipos de Primera, además de aquellas promociones a Segunda con el CDO o la fase de ascenso a Segunda B con el Verín".

Pero para Xurxo Bouzo, estos últimos cuatro años en la UD Ourense "fueron algo diferente por esa conexión y simbiosis que ha existido con la afición y cómo ha resurgido el equipo, lo que me deja un muy buen sabor de boca".

No fue producto de la casualidad que el defensor unionista comenzara a ser tenido en cuenta por técnicos de nivel, como Pepe Vilachá, "del que guardo enseñanzas de cuando me entrenó en cadetes. En el equipo juvenil de Division de Honor me marcó Peluso, y otros grandes entrenadores como Jesús Fuertes y ahora, el más resiente, Fernando Currás, que espero que seamos listos para conservarlo por mucho tiempo".

Un recuerdo permanente

Xurxo está intentando forzar una vez más la máquina para pisar por última vez el césped de O Couto y en esta final habrá una persona que tendrá muy presente: "He perdido a mi madre hace casi dos años y en un momento muy duro para mí la gente del Ourense y la afición han estado a mi lado, ayudándome mucho, y es a quien tendré muy presente en este partido y cada día de mi vida".

El destino quiso que curiosamente en la final su equipo se enfrente al Velle, "que fue donde empecé a jugar al fútbol como arquero y al que le tengo mucho cariño. Es un equipo muy trabajado, que compite muy bien, con lo cual debemos dar nuestro mejor nivel por que sino lo podemos pasar muy mal".

La UD Ourense realizará esta tarde su última sesión de preparación de cara al encuentro decisivo del domingo y se podrá saber si Xurxo Bouzo entrará en la convocatoria: "No tengo muy claro que vaya a jugar, porque el estado físico no es el óptimo, pero de una u otra manera estaré para apoyar a este grupo humano, que es excelente".

Las claves

A la hora de analizar más exhaustivamente la final ante el Velle, el defensa central rojillo desgranó varias claves para que el club gane esta otra versión de la primera Copa Diputación: "Espero que estemos muy finos porque el Velle tiene gente muy peligrosa arriba, que sobretodo a la contra nos podrían hacer bastante daño. De todas maneras, estoy convencido que la Unión Deportiva Ourense está en una gran dinámica y si somos fieles a nuestra identidad futbolística, la que nos llevó a ganar la liga de Preferente, las cosas nos van a salir muy bien".