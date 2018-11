Yago Yao, entrenador del Areas: "Nunca vi nada igual"

Minuto 68 en Os Carrís en el duelo Barbadás-Cultural Areas. El colegiado lucense David Jiménez pita el final anticipadamente. ¿El motivo? Que el cuadro pontevedrés se quedaba con 6 jugadores sobre el campo, después de sufrir tres expulsiones y dos "lesiones" cuando ya habían agotado todos los cambios. Una situación forzada por el Areas que se consideraba perjudicado por la labor arbitral y, tras amenazar con una "espantada", optó por abandonar sutilmente. Su versión, provocaciones y hasta insultos por parte del trencilla.

Su entrenador es Yago Yao Alonso-Fueyo Sako, curtido en mil batallas como jugador que, ya retirado, intenta abrirse camino en los banquillos. Llegó la pasada temporada al Cultural Áreas en Tercera, pero los arrastres los mandaron a Preferente. Ahora pelean por ser uno de los grandes. En el sintético de Os Carrís reconoce que vivió "algo anormal. Tengo una larga trayectoria como futbolista profesional y nunca vi algo igual, pero también lo vivido en algún otro partido esta temporada. Me ha sorprendido, dolido y frustrado".

Y es que, no con tanta gravedad, pero llevan una temporada muy complicada. El técnico lo explica. "Estamos todos muy preocupados ya que no fue solo en este partido. Si es una vez lo puedes entender ya que cualquiera puede tener un mal día, pero llevamos 15 jornadas y en siete, casi de manera consecutiva, hemos tenido mínimo una expulsión y no al final del partido, si no ya en la primera parte". Y quiere dejar claro que "no somos para nada un equipo agresivo. De hecho invito a cualquiera que nos venga a vernos jugar, tanto en casa como fuera y no puede ser que siempre acabemos en inferioridad. Eso es algo que me preocupa y cuanto menos me da que pensar".

Volviendo al partido de Barbadás se habla que hubo provocaciones por parte del árbitro, eso también lo quiere dejar claro. " Tengo constancia por parte de mis jugadores que les ha faltado al respeto y eso es inadmisible. Mis futbolistas se han sentido provocados y retados y eso no puede suceder. Pero claro, es algo que no puedes demostrar, pero lo que si digo es que es una experiencia muy desagradable y que no se le deseo a nadie".

Y termina aclarando las "posibles "lesiones" para quedarse con seis jugadores y que se suspendiera el partido. Iago Yao señala que "no hemos fingido nada. Lo que si es verdad es que viendo como transcurría el partido hice cambios para evitar más expulsiones pensando ya en el siguiente partido con el Valladares. Reservamos al portero que estaba tocado y los que entraron lo hicieron sin calentar y sufrieron lesiones musculares".

El técnico azulón no quiere juzgar al Áreas

En el banquillo del Barbadás, Juanjo Vilachá estaba estupefacto. Al igual que su compañero del Áreas reconocía que "nunca había vivido nada igual en un campo de fútbol" y quiere dejar claro que "yo no soy quien para juzgar la actuación del Áreas ellos sabrán lo que hicieron, aunque sí quiero decir que al acabar el partido vinieron al vestuario a pedirnos perdón y nos dijeron que lo que habían hecho era para evitar males mayores para el próximo partido". Tiene claro que "lo que paso no es nada agradable y que el equipo vigués se confundió, pero repito ellos sabrán. Yo personalmente no lo hubiera hecho y seguiría jugando hasta el final".