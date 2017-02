Aduriz celebra su 36 cumpleaños culminando otra remontada

Aritz Aduriz celebró este sábado su trigésimo sexto cumpleaños culminando una nueva remontada del Athletic Club en San Mamés, esta vez ante un Deportivo de La Coruña que se adelantó con un golazo de Emre Çolak en la primera mitad pero que no aguantó el asedio bilbaíno concretado con tantos de Iker Muniain y el eterno e incombustible ariete internacional.



Fue la de hoy la octava vez que el rival se adelantó en San Mamés en los doce partidos que el Athletic lleva en casa esta temporada liguera y la sexta que remonta hasta la victoria. Remontó otra vez el resultado, pero el Atlético de Madrid acabó empatando.



Con este son ya 16 los encuentros que lleva el conjunto de Ernesto Valverde sin perder en La Catedral, 13 victorias y tres empates. Ocho triunfos y tres igualadas en Liga, y Aduriz marcó hoy su octavo gol de los 15 que lleva en el total de la temporada.



El Depor soñó durante media hora con su primer triunfo a domicilio del curso, pero al final cayó derrotado y sigue amenazado por los puestos de descenso, mientras que el Athletic vuelve a engancharse a la pelea europea.



Una jugada de Aduriz en él área rival sin que se hubiese cumplido el medio minuto de juego pareció avanzar un choque movido que no llegó a confirmarse en una primera mitad con muchas llegadas y pocas ocasiones claras.



Las de más opciones de gol fueron las del Depor, especialmente dos de Andone mediado el primer tiempo. El internacional rumano chutó primero demasiado suave a las manos de Iraizoz tras recibir un buen pase de Çolak en la media luna del borde del área y después remató muy desviado una contra en la que se había quedado solo ante el meta navarro, de nuevo bien servido por Çolak.



El talentoso media punta turco se erigió el mejor del partido en la primera mitad con un impresionante zurdazo con efecto desde 25 metros que batió a un Iraizoz que tardó en decidirse a ir a por un balón, eso sí, muy complicado.



El Athletic repitió una de las insulsas primeras partes que acostumbra en San Mamés, donde ha visto esta temporada hasta ocho rivales que se le adelantaron, aunque solo uno hasta hoy había ganado. Fue el Barcelona y hacía ya 15 partidos.



Intentó llevar la iniciativa el conjunto rojiblanco, aunque sin suerte por cierta espesura en sus jugadores de ataque, que tenían más problemas de claridad en el toque y de acierto en las decisiones que en superar a la defensa visitante.



En esa dinámica, varias llegadas en las que a Aduriz le faltó la brillantez habitual, un remate complicado de Yeray y, en su mejor ocasión, un cabezazo algo alto de Raúl García, a centro desde la derecha de Williams.



Comenzó parecida la segunda mitad, con una nueva ocasión en la que Andone no anduvo ni rápido ni fino en un balón que le cayó cerca del área pequeña que no despejó Laporte.



Después un par de ocasiones locales en jugadas de estrategia botadas por Beñat. Un córner que tocó San José y que le sorprendió a contrapié a Laporte y un cabezazo de Raúl García al larguero en un golpe franco.



Intentó dar respuesta en un córner al otro lado del campo Guilherme, con un escorzo en el primer palo, pero lo que llegó fue el empate a uno.



Lo marcó Muniain remachando casi sobre la línea en despeje de Tyton al buen remate de cabeza que había conectado Aduriz tras centro desde la derecha de Susaeta.



Y en el asedio final, Aduriz celebró su 36 cumpleaños sacando petróleo de una jugada iniciada por Muniain y continuada por Villalibre y Susaeta.



- Ficha técnica:



2 - Athletic: Iraizoz; De Marcos, Yeray, Laporte, Balenziaga; San José, Beñat (Iturraspe, m.68); Williams (Villalibre, m.84), Raúl García (Susaeta, m.68), Muniain; y Aduriz.



1 - Deportivo: Tyton; Juanfran, Albentosa, Sidnei, Navarro; Guilherme, Borges; Carles Gil, Emre Çolak (Fayçal, m.87), Kakuta (Ola John, m.66); y Andone (Joselu, m.87).



Goles: 0-1, m.42: Çolak. 1-1, m.71: Muniain. 2-1, m.89: Aduriz.



Árbitro: Melero López (Andalucía). Mostró tarjeta amarilla al local San José (m.62) y a los visitantes Navarro (m.58) y Joselu (m.88).



Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima segunda jornada de LaLiga Santander disputado en San Mamés ante 41.469 espectadores, según datos oficiales. Se guardó un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en la tragedia sucedida el viernes en un estadio de Angola.