Andy Murray alcanza el número uno

El británico Andy Murray será el nuevo número uno del mundo este lunes, en lugar del serbio Novak Djokovic, tras alcanzar la final del Masters 1.000 de París-Bercy por la retirada, antes de jugar, de su rival en semifinales, Milos Raonic.



La organización del torneo anunció que el canadiense no podrá jugar debido a un desgarro en el muslo derecho, lo que permitirá a Murray alcanzar los 10.785 puntos, cinco más que el ya eliminado `Nole`, quien cayó en cuartos de final contra el croata Marin Cilic.



"Ayer en el partido (contra Jo-Wilfred Tsonga) ya noté molestias. Y hoy al ir a levantarme de la cama ni siquiera podía, así que me han hecho pruebas y una resonancia magnética, y han descubierto que tengo un desgarro grande y que no estoy en condiciones de competir", declaró el canadiense Raonic, número cuatro del mundo.



El escocés Murray, que asumirá así por primera vez el trono mundial después de 122 semanas consecutivas de reinado de Djokovic, se enfrentará en la final al estadounidense John Isner, verdugo hoy de Cilic (6-4, 6-3).



El próximo número 1 nunca ha perdido frente a Isner en las siete ocasiones en que se han enfrentado anteriormente, la última en los cuartos de final del torneo de Viena, donde le batió por un contundente 6-1 y 6-3.



Murray asciende al trono tras una segunda parte de la temporada imperial, que ha coincidido con la caída en el rendimiento de Djokovic tras ganar Roland Garros, el último título del Grand Slam que le faltaba por conquistar.



Desde entonces, Murray se ha adjudicado seis de los ocho torneos que ha disputado, entre ellos el título de campeón olímpico en los Juegos de Río y el de Wimbledon.