Atapuma: "Contamos con un gran equipo para defender liderato"

El colombiano Darwin Atapuma (BMC), tras su quinto día como líder de la 71 Vuelta a España, se ha mostrado convencido de poder defender su privilegiada posición los próximos días antes del descanso porque "contamos con un gran equipo".



"Tanto el equipo como yo estamos preparados hasta el día de descanso y hemos demostrado que estamos bien en un día en el que hemos controlado", ha explicado.



No obstante ha insistido en que su mentalidad es ir "día a día" y ver como responde porque de las próximas llegadas en subida, ha apuntado que "La Camperona, que es una subida con un final difícil y explosivo" es probablemente la que peor se adapta a sus características.



"Estamos preparados para la etapa de mañana y espero tener buenas piernas como he tenido hasta ahora", ha comentado.



Al respecto de la caída dentro del último kilómetro en el que se ha visto envuelto entre otros Alberto Contador (Tinkoff) ha dicho que "iba por detrás y he visto que se habían tres o cuatro pero he podido pasar por fuera".