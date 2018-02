El Athletic pierde, pero se clasifica en medio de la tragedia

El Athletic Club se ha clasificado para los octavos de final de la Liga Europa tras hacer valer este jueves ante el Spartak Moscú la buena ventaja de que tenía con el 1-3 de la ida y a pesar de perder por 1-2 en San Mamés en un partido marcado por la tragedia de la muerte de un ertzaina durante los incidentes previos en el enfrentamiento entre ambas aficiones.



Durante los últimos días en Bilbao se temía mucho a la afición rusa, parte de ella con fama de violenta, y poco antes del partido se desataron los incidentes esperados que tuvieron como consecuencia la muerte de un policía autonómico vasco.



Ese hecho ensombreció desde los primeros minutos de la segunda parte un partido en el que el Athletic tuvo un disgusto al filo del descanso con el gol de Luiz Adriano que adelantó al Spartak, un perfecto cabezazo, adelantándose a Xabi Etxeita, a no menos meritorio centro de Dmitir Kombarov.



Ese tanto era el 2-3 de la eliminatoria, aunque los rusos aún debían marcar dos goles para clasificarse.



Y esos dos tantos que necesitaba ya fueron para llegar a la prórroga al empatar el Athletic. Lo hizo con otro cabezazo, más espectacular aún, el propio Etxeita, que aprovechó un centro de Enric Saborit que dio en un defensa antes de que lo rematase el central vizcaíno.



Pero el Spartak fue capaz de marcar un segundo tanto y sumir a San Mamés en la incertidumbre en los minutos finales. Lo hizo el paraguayo Lorenzo Melgarejo finalizando con una bonita vaselina a Iago Herrerín una buena jugada iniciada por Luiz Adriano y continuada por Ze Luis.



El susto del Athletic no pasó a mayores y los de José Ángel `Cuco` Ziganda se impusieron en la eliminatoria por un tanteo global de 3-4 y se clasificaron para octavos de final.



A pesar de que Ziganda dejó de inicio a Aduriz en el banquillo, el Athletic comenzó dominando a un Spartak un tanto a la expectativa y con problemas para alejar el peligro de su área.



En esa dinámica, Raúl desaprovechó un cabezazo claro a centro de Lekue que repelió el meta visitante. Williams recogió el rechace para marcar a placer y no lo hizo de manera increíble. Pero estaba en fuera de juego y ese error quedó minimizado.



Poco a poco fue entrando en calor el conjunto ruso, que no creaba peligro pero si disparó media docena de veces desde lejos sin demasiadas consecuencias.



Raúl García y De Marcos respondían con tiros también flojos dentro de una dinámica de tranquilidad de los locales por la gran ventaja que le daba el resultado de la ida.



Aunque la cosa empezó a complicársele al Athletic según llegaba el descanso. Primero con un disparo cruzado de Promes, que Herrerín mando con la punta de los dedos a córner.



Y finalmente con el 0-1 que provocó la inquietud en una grada más centrada hasta entonces en la quitas entre ambas aficiones tras la trágica batalla campal de antes del partido en la que murió un ertzaina.



El lateral Kombarov se encontró solo por su banda, la izquierda, llegó hasta casi la línea de fondo y desde allí puso un preciso centro que aprovechó Luiz Adriano para cruzar un testarazo imparable, adelantándose a Etxeita.



La segunda mitad comenzó con el Spartak intentando aprovechar el golpe anímico recibido, pero con la entrada en juego de Williams, De Marcos y Lekue, todos por la banda derecha, el choque se escoró del lado local.



Primero De Marcos, tras combinar con Williams, centró un balón muy peligroso hacia el área pequeña; después Williams mandó alto un centro de Lekue.



Aunque el empate llegó por la otra banda, la izquierda. Donde Saborit emuló a Kombarov y centró con cierta fortuna para que Etxeita corrigiese su error del primer tanto con un espléndido cabezazo imposible para Selikhov.



No pasó mucho más reseñable en la media hora posterior, en la que planeó más el 2-1 que el 1-2 hasta que llegó el segundo tanto ruso, un gol del paraguayo Melgarejo.

De ahí al final asedio moscovita y defensa numantina de un Athletic, que temió la llegada de una prórroga que al final no se confirmó.



- Ficha técnica:



1 - Athletic Club: Iago Herrerín; Lekue, Yeray, Etxeita, Saborit; De Marcos, Iturraspe, Mikel Rico (San José, m.53), Susaeta; Raúl García (Aduriz, m.84) y Williams (Córdoba, m.92).



2 - Spartak Moscú: Selikhov; Eschenko, Tasci (Kutepov, m.11), Bocchetti, Kombarov; Pasalic (Melgarejo, m.70), Glushakov; Zobnin, Hanni (Ze Luis, m.59), Promes; y Luiz Adriano.



Goles: 0-1, m.44: Luiz Adriano. 1-1, m.57: Etxeita. 1-2, m.85: Melgarejo.



Árbitro: Tobias Stieler (Alemania). Mostró tarjeta amarilla al local San José (m.86) y a los visitantes Bocchetti (m.31), Eschenko (m.67), Glushakov (m.80).



Incidencias: Partido de vuelta de dieciseisavos de final de la Liga Europa disputado en San Mamés ante 36.873 espectadores, según informó del Athletic. Antes del partido, el capitán del Spartak, Denis Glushakov, ofreció la tradicional ofrenda foral al busto de Pichichi de cada equipo que visita por primera vez La Catedral.