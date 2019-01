El Atlético anuncia la cesión año y medio de Morata

El Atlético de Madrid anunció este lunes la cesión por lo que queda de temporada y una campaña más del delantero Álvaro Morata desde el Chelsea, tras la firma del jugador de su contrato con el club rojiblanco, que no especifica las condiciones, pero que tendrá opciones de compra no obligatoria.



"Siento mucha alegría. Estoy muy contento y muy orgulloso de estar aquí. No veo la hora de poder entrenar, estar con los compañeros y de jugar", explicó Morata en declaraciones a la página web oficial de su nuevo equipo, con el que pasó el domingo el reconocimiento médico previo a la formalización del fichaje.