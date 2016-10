El Atlético de Madrid, el gran triunfador en los premios LaLiga

El delantero francés Antoine Griezmann ha sido distinguido como el mejor jugador de la temporada 2015-16 esta noche en la octava edición de la Gala de LaLiga celebrada en el Palacio de Congresos de Valencia, en la que su club, el Atlético de Madrid recibió cuatro premios más.



El atacante internacional francés, que además también recibió el premio al mejor jugador elegido por la afición, no pudo recibir el trofeo que entregó Miss Mundo, Mireia Lalaguna, y en su lugar fue su presidente Enrique Cerezo el que subió al escenario a por el principal trofeo de la Gala.



"La verdad es que se lo merece. Minutos antes de salir del aeropuerto ha recibido una llamada personal y se ha tenido que quedar en Madrid y estaba muy apenado porque le hacía ilusión estar aquí. Antoine te lo mereces y te puedo decir que en el Atlético estamos muy orgulloso de contar con un jugador como tú, un excelente futbolista pero mejor persona", afirmó Cerezo.



Ni el atacante del Atlético de Madrid, ni los barcelonistas de Leo Messi y Luis Suárez estuvieron presentes en el acto celebrado hoy.



El primer trofeo de la noche fue para el actual jugador del Real Madrid, Marco Asensio, que recibió de las manos del equipo español de gimnasia rítmica, plata en los pasados Juegos de Río, el galardón al jugador revelación de la pasada Liga, en la que militó como cedido en el Espanyol.



El premio al mejor portero de la pasada campaña abrió la veda de galardones para el Atlético de Madrid, ya que fue para el meta esloveno Jan Oblak, que fue el menos goleado de la categoría, al recibir tan solo 18 goles en 3.420 minutos disputados y que realizó un total de 82 paradas.



Su compañero Diego Godín también fue premiado, al ser elegido el mejor defensor del campeonato. El internacional uruguayo agradeció a sus compañeros de equipo su labor para poder alzarse con el trofeo, ya que aseguró que "un premio individual no sería posible sin el trabajo del equipo".



Por primera vez en estos premios, hubo un galardón para el fútbol femenino que fue para la máxima goleadora de la Liga, que fue a parar a manos de la jugadora del Barcelona, Jennifer Hermoso, con veinticuatro goles marcados en la pasada campaña.



El premio fue recogido por Marta Unzué, capitana del Barcelona, ya que Jennifer no pudo acudir a la gala al estar convocada con la selección española absoluta, aunque dejó grabado un vídeo en el que agradeció el premio.



La noche de éxitos para el Atlético de Madrid continuó en la categoría de mejor entrenador, al recaer en el técnico argentino Diego Simeone que llevó a su equipo a luchar hasta las jornadas finales por el título de Liga frente al Real Madrid y Barcelona.



"Quiero compartirlo con el cuerpo técnico, futbolistas, club y mi familia. Sobre todo contarles a todos que soy un afortunado, desde que llegué al Atlético me encontré con un grupo de hombres que supera al jugador del fútbol y cuando eso sucede solo te queda decir gracias", apuntó Simeone.



El premio al mejor centrocampista fue para el croata Luka Modric. El madridista afirmó que se siente muy honrado por recibir este premio. "Gracias a mis compañeros que también tiene mucho mérito por este premio".



El premio World Player, elegido por votación popular a través de la LFP, al mejor jugador extracomunitario fue para el delantero uruguayo del Barcelona, Luis Suárez, que fue recogido por el secretario técnico del club catalán, Roberto Fernández.



El también barcelonista Lionel Messi fue elegido el mejor delantero de la Liga Santander, premio que ya recibió el año pasado, y que recogió Carles Rexach.



Mientras que el segundo galardón con el que fue premiado Antoine Griezmann fue el de mejor jugador cinco estrellas elegido por la afición.



En la Liga 1,2,3, los jugadores del Girona, Isaac Becerra y Florian Lejeune,se llevaron el premio a mejor portero y defensa, respectivamente.



Asier Garitano fue elegido el mejor entrenador de la categoría, por su trabajo al frente del Leganés, mientras que el jugador revelación fue José Naranjo, del Nàstic y el mejor futbolista extracomunitario fue el argentino Alexander Szymanowski.

El mejor centrocampista fue el actual jugador del Levante, José Campaña, por su actuación la pasada edición de la Liga en Alcorcón, mientras que el premio al delantero de la temporada fue para Sergio León, máximo goleador de la categoría cuando militaba en las filas del Elche y que actualmente juega en el Osasuna.