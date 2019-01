El Barça ficha a Frenkie de Jong para las próximas cinco temporadas

El FC Barcelona ha anunciado el fichaje del holandés Frenkie de Jong, de 21 años y procedente del Ajax de Amsterdam, para las próximas cinco temporadas.

El acuerdo supone un traspaso de 75 millones más 11 en variables y el mismo entrará en vigor a partir del próximo 1 de julio. De Jong juega de centrocampista, y era una de las prioridades de futuro del club azulgrana.

El anuncio del Barcelona llega después de que este mismo miércoles el presidente Josep Maria Bartomeu, acompañado por altos ejecutivos del club, hayan viajado a Amsterdam con el objetivo de cerrar el fichaje.

En el comunicado, el Barcelona ha añadido una fotografía en la que aparece De Jong junto a Bartomeu y el director ejecutivo del club, Óscar Grau, firmando el contrato para las próximas cinco temporadas.

De esta manera, el Barcelona pone fin a uno de los culebrones de las últimas semanas asegurándose la contratación de uno de los jugadores que la secretaría técnica del club consideraba prioritario para el futuro del primer equipo.

Después de que hace una semana todo indicaba que el centrocampista, con ofertas de los principales clubes europeos, se iba a decantar por el París Saint Germain, una visita de una delegación barcelonista a Amsterdam y un considerable aumento de su apuesta (económica y deportiva) por él han permitido que la situación haya dado un giro radical.

