El Barcelona, campeón de la Copa de la Reina

El Barcelona rubricó este domingo la quinta conquista copera de su historia al vencer, por 4-1, al Atlético de Madrid en la final de la Copa de la Reina disputada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.



A los triunfos en 1994, 2011, 2013 y 2014 sumó el cuadro catalán un entorchado más al dinamitar, con un doblete de Jenni Hermoso y goles de Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, la gesta del doblete que perseguía su oponente.



Protagonistas de la anterior final de la Copa de la Reina, el Barcelona y el Atlético de Madrid volvieron a retarse un año después en el mismo escenario.



Igual de colorido que entonces, con mayoría colchonera en la grada, el recinto volvió a quedarse pequeño. El aforo del campo principal de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas se reduce a 1.100 personas y fueron más las que acudieron para presenciar un nuevo cruce entre los dos mejores equipos del fútbol femenino español.



El Atlético de Madrid, como defensor del título, compitió con el aliciente de brindar a su hinchada el doblete tras su reciente y primerizo éxito en la Liga Iberdrola.



El Barcelona, en cambio, se presentó con el propósito de eludir una segunda temporada en blanco. La despedida de Xavi Llorens después de once años como máximo responsable de la sección era el otro incentivo del bando azulgrana.



Quizás por primera vez en los últimos tiempos, dado su pobre bagaje ante el Atlético de Madrid, el favoritismo no recayó sobre el Barcelona, incapaz de batir a su rival desde el nombramiento de Ángel Villacampa como técnico mediada la temporada 2015/16. Con él llegaron los dos únicos títulos del cuadro madrileño (la Copa en 2016 y la Liga en 2017).



Esta vez, sin embargo, el Barcelona sí compitió con la convicción de salir campeón. Se lanzó a por la victoria desde el comienzo valiéndose del buen tino de Jenni Hermoso, Vicky Losada, Mariona Caldentey y Alexia Putellas. También en defensa se mostró especialmente sólido, agresivo y dominante así que el duelo tomó la inercia deseada por el conjunto culé. Solo las intervenciones de la guardameta Lola Gallardo le impidieron tomar ventaja en sus repetidas llegadas.



Desconectado, el Atlético de Madrid encontró un aliado en la pausa dictada por el colegiado Francisco Hernández en el minuto 25, motivada por el calor.



Tras el breve tiempo de refresco, el ímpetu y el acierto del Barcelona disminuyeron y la escuadra rojiblanca pudo encontrar a sus referencias atacantes, Sonia Bermúdez y Esther González.



Fue, sin embargo, un discutido penalti de Gemma Gili en el minuto 32 lo que concedió al Atlético de Madrid la oportunidad de adelantarse. Sonia Bermúdez falló, como ya hizo en el Miniestadi en la segunda vuelta de la Liga, pero a diferencia de entonces no encontró en el rechace una reválida para batir a Sandra Paños. Su disparo esta vez se marchó alto.



Esa acción, pese a no terminar en gol, hizo titubear al Barcelona aunque su fútbol rebrotó en las postrimerías del primer periodo.



Mariona Caldentey, desde dentro del área y sin apenas espacio, asistió a Jenni Hermoso para que ésta ejecutara el 1-0.



La madrileña elevó los dos dedos índices de sus manos al cielo. El gol fue para su abuela, fallecida recientemente.



Inconformista, la '10' del Barcelona volvió a castigar a Lola Gallardo tras la pausa colocando la final a merced del equipo catalán tras el 2-0.



Sonia Bermúdez, sin embargo, se rebeló contra la derrota -la primera de la temporada- casi a continuación. Se acomodó el balón con su zurda y armó un chut potente que sorprendió a Sandra Paños.



El marcador anunciaba el minuto 57 y, con 2-1 y tanto en disputa, la afición del Atlético de Madrid despertó. Apeló a la "garra y al corazón" de las jugadoras y gritó "sí, se puede" en clara alusión al sueño del doblete.



No contaban con el tanto de Alexia Putellas en el minuto 70, tras un grave error de la internacional Andrea Pereira.



La atacante de Mollet del Vallès tomó el esférico, aceleró hacia la portería de Gallardo y la superó con un sutil golpeo con su bota izquierda.



Aitana Bonmatí puso el broche en el minuto 83.



El técnico Xavi Llorens cierra, de este modo, su triunfal ciclo con cuatro Ligas y cuatro Copas de la Reina. Su gran éxito, tal y como repite a menudo, no son los títulos sino la profesionalización de la sección en verano de 2015. Eso motivó el gran salto en Europa: el Barcelona alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones en la última edición, lo que le situó en el cuarto lugar del ránking UEFA.