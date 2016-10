El Barcelona resuelve sin mucho esfuerzo (4-0)

El Barcelona goleó al Deportivo (4-0) en un partido que a los azulgranas les resultó incómodo en el primer tiempo pero plácido en el segundo, en el que el equipo gallego perdió a un jugador por una expulsión y sufrió un calvario para llegar al final.



Rafinha marcó dos tantos y otro Luis Suárez, además de los dos postes que firmaron el uruguayo y Neymar, y con un 3-0 el Barça cerró el partido en los primeros 45 minutos.



Luego entró Leo Messi, después de una lesión que le ha tenido fuera de la actividad desde el 21 de septiembre. El argentino redondeó la tarde con un tanto (4-0).



Al Barcelona le costó hacerse con el partido en el primer acto, frente a un Deportivo muy defensivo pero que tuvo sus momentos, pocos, para acercarse a la meta de Ter Stegen.



Buen planteamiento de Gaizka Garitano para cerrar espacios y hacer espeso el partido a un Barça que, ante la ausencia de sus dos laterales por lesión (Sergi Roberto y Jordi Alba), probó un dibujo con tres defensas (los centrales Mascherano, Piqué y Mathieu) que hizo que el equipo azulgrana se sintiera algo desubicado.



En los momentos en los que el Barcelona iba tomándole el pulso al partido y a su nueva disposición, un centro de Rafinha lo conectó de volea Neymar y el balón acabó en el travesaño. A Luis Suárez el balón rechazado le llegó alto y su remate de cabeza, casi con el portero batido, acabó con el cuero por encima del larguero.



La producción azulgrana estaba bajo mínimos y al Depor no le costaba mucho tocar el balón e incluso crear peligro con él, especialmente por la banda derecha, en la zona de Digne.



Así, al cuarto de hora, el Dépor tuvo dos buenas aproximaciones, en sendos robos de balón de Mosquera tras una pérdida de Digne que el equipo gallego no supo concretar en algo de provecho.



Más expeditivo estuvo Florin Andone cuando recibió un pase de Borges, ya que no se lo pensó y desde lejos conectó un disparo alto, como en otra acción, en el minuto 27, cuando Emre también lo intentó desde lejos, pero el balón se estrelló en Piqué.



El Barcelona encontró premio en una jugada trabajada de Rafinha, quien, a pesar de ser objeto de falta, protegió el balón, lo jugó con Luis Suárez y éste se lo envió en profundidad, y el brasileño, con un fuerte disparo con la derecha, marcó en una acción en la que Lux pudo haber hecho algo más (1-0).



En el minuto 37, el Barça dio una buena estocada con un falta lanzada por Neymar en la que Piqué remató de cabeza, Lux rechazó el balón, que cayó en los pies de Rafinha y éste volvió a marcar (2-0), aunque con la duda de si estaba en fuera de juego.



Antes de concluir el primer tiempo, otro pase de Neymar, esta vez a Luis Suárez, fue el origen de un gol.



El uruguayo, con un movimiento, se deshizo de su marcador y con un leve toque orientó el balón para un disparo fuerte y certero con la zurda (3-0). Ya en el tiempo añadido, Suárez disparó a la base de un poste. En el segundo tiempo, cedió su puesto a Paco Alcácer.



Tras el descanso, después de diez minutos, el Barcelona asfixió al Depor y Luis Enrique Martínez sacó a Messi para que jugase minutos de cara el partido de `Champions` contra el City.



En el segundo balón que tocó el argentino, tras un pase preciso de Neymar, firmó un fuerte zurdazo y un gran gol (4-0).



En el minuto 61, un contragolpe arrancado por Neymar acabó en Messi, que se empachó de balón y buscó puerta cuando ya tenía demasiados jugadores tapando todos los huecos.



En un forcejeo en la lucha por un balón y por ganar la posición, en el minuto 64, el capitán del Deportivo Laure soltó el codo a Neymar, lo que le valió la expulsión con tarjeta roja directa.



Con diez jugadores, al Dépor le quedaba casi media hora muy complicada.



Denis Suárez, que había entrado por Rafinha, tuvo clarísimas oportunidades de marcar y envió un disparo a un poste. Lux, un minuto después, sacó un balón imposible tras un tiro de Paco Alcácer.



La presión azulgrana resultó apabullante ante un Deportivo rendido, que llegó a la media hora de la segunda parte con un 4-0. Lux otra vez, tras un disparo de Messi, evitó el quinto cuando quedaban poco menos de diez minutos para el final.



El partido acabó con una ovación cerrada para un Paco Alcácer negado ante el gol y que volvió a desaprovechar una buena ocasión en la última acción del choque.



- Ficha técnica:



4. Barcelona: Ter Stegen; Mascherano, Piqué, Mathieu; Arda, Rakitic, Sergio (Messi, min.55), Digne; Rafinha (Denis Suárez, min.73), Suárez (Paco Alcácer, min.46) y Neymar Jr.



0. Deportivo: Lux; Laure, Albentosa, Sidnei (Arribas, min.29), Fernando Navarro; Borges, Mosquera, Guilherme; Emre Çolak (Babel, min.55), Bruno Gama (Luisinho, min.63); y Florin Andone.



Goles: 1-0, min.21: Rafinha. 2-0, min.37: Rafinha. 3-0, min.43: Suárez. 4-0, min.57: Messi.



Árbitro: José María Sánchez Martínez, del colegio murciano. Mostró cartulina amarilla a Mosquera (min.52) y Florin Andone (min.60). Expulsó a Laure en el minuto 64 con roja directa por dar un codazo a Neymar.



Incidencias: partido correspondiente a octava jornada de LaLiga disputado en el Camp Nou ante 83.553 aficionados, según datos facilitados por el FC Barcelona.