Betis y Celta empatan en un partido loco

El Betis y el Celta empataron a tres un partido que en la primera parte dominó el equipo local y que en la segunda se volvió loco, después de que los verdiblancos se pusieran con un 2-0 que fue remontado por los célticos y empatado al final por Sergio Canales.



El equipo bético, que fue recibido con aplausos pese a que se presentaba con tres derrotas seguidas en la Liga -Atlético de Madrid (1-0), Valladolid (0-1) y Getafe (2-0)-, contó con el mexicano Andrés Guardado, una vez restablecido de su lesión, para darle más poderío y profundidad al centro del campo y comunicarse con sus dos compañeros mas adelantados, Sergio Canales y Loren Morón.



El Celta dejó el balón al rival con la intención de salir a la contra en busca de su goleador Iago Aspas, pero fue el turco Emre Mor el primero que lo intentó en un par de ocasiones ante el meta Pau López, quien volvió a la titularidad tras dejarle el sitio a Joel Robles en los últimos choques.



Canales, por parte local, también lo intentó en otras dos oportunidades en el arranque, pero la más clara hispalense fue en una doble ocasión del argentino Giovani Lo Celso, con rechace del portero Sergio Álvarez que no aprovechó después Loren.



Los de Quique Setién, tras el equilibrio inicial, hicieron recular a los del argentino Antonio Mohamed, que mostraron mejoría en las últimas fechas, tras golear al Eibar (4-0) en la Liga y empatar (1-1) con la Real Sociedad en la Copa, pero que se mostraron incómodos ante el empuje bético.



Rebasada la media hora llegaron unas jugadas claves, pues el colegiado catalán Xavier Estrada Fernández anuló un gol, con asistencia del VAR, para el Celta del turco Okay Yokuslu y al siguiente lance Loren acertó con la meta adversaria para poner el 1-0.



De ahí al final de la primera parte, el Betis desarboló la posible reacción céltica e incluso se pudo ir al descanso con algún gol mas a su favor, como en un remate de Canales que acabó con la pelota rechazada por un poste.



En la segunda parte salió el equipo vigués con más ganas de ser protagonista y a los dos minutos de la reanudación Emre Mor gozó de una oportunidad clara de poner el empate, pero Pau López cubrió bien en su salida y con el pie evitó el empate.



La réplica la dio poco después el equipo sevillano con un lanzamiento desde prácticamente el centro del campo de Loren, quien vio al Sergio Álvarez muy adelantado, pero el balón se le fue por poco.



El que no perdonó fue al borde de la hora de partido el lateral izquierdo dominicano Junior Firpo, quien remachó una jugada de ataque verdiblanca y que le quitó a la formación gallega el ímpetu con el que inició el segundo período.



Mohamed hizo saltar al campo al uruguayo Maxi Gómez, que regresaba después de un mes lesionado, y en la primera que tuvo logró marcar y poner el 2-1 con mucho partido aún por delante.



Con el encuentro ya roto, el Celta logró el empate seis minutos después con un tanto de Brais Méndez y obligó a Quique Setién a meter en el campo al Joaquín Sánchez y al paraguayo Tonny Sanabria para encontrar más bríos en la delantera.



Pero el conjunto visitante ya se había aprovechado de el nerviosismo y las precipitaciones del Betis para buscar un tercer tanto que marcó otra vez Maxi Gómez en el minuto 84, aunque Canales, con un perfecto libre directo devolvió la tablas muy poco después.



El partido se enloqueció en sus últimos minutos y Iago Aspas, también de libre directo muy poco después, estrelló el balón en el larguero.

Ficha técnica:

3 - Betis: Pau López; Bartra, Mandi, Sidnei (Tello, m.85); Francis (Joaquín, m.80), William Carvalho, Guardado, Lo Celso, Junior; Canales y Loren (Sanabria, m.80).



3 - Celta: Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Roncaglia, Cabral, Juncá; Beltrán, Okay, Brais Méndez (Araujo, m.90); Emre Mor (Maxi Gómez, m.61); Boufal (Hjulsager, m.46) e Iago Aspas.



Goles: 1-0, M.33: Loren. 2-0, M.57: Junior. 2-1, M.63: Maxi Gómez. 2-2, m.69: Brais Méndez. 2-3, M.84: Maxi Gómez. 3-3, M.87: Canales.



Árbitro: Xavier Estrada Fernández (Comité Catalán). Expulsó al entrenador del Celta, Antonio Mohamed (m.70), por protestar, y también a los preparadores físicos de ambos equipos, en el 64, por un enfrentamiento entre ellos en la banda. Además, amonestó a los visitantes Juncá (m.62) y Okay (m.82), y a los locales Joaquín (m.64, en el banquillo), Canales (m.68), Junior (m.72) y Mandi (m.78).



Incidencias: Partido de la undécima jornada de la Liga disputado en el estadio Benito Villamarín ante unos 42.000 espectadores. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de Ángel Iglesias "Machicha", que fue jugador del Betis en la temporada 1970-71 y que falleció el pasado 24 de octubre.