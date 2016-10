Los seis boxeadores del momento que tienes que conocer

Floyd Mayweather: Es el máximo exponente de un dicho muy utilizado en este mundillo: “golpea y no seas golpeado”. Muchos le acusan de tener un estilo demasiado defensivo, pero podemos utilizar la siguiente comparación: ¿qué valoras más de un jugador de fútbol? un delantero que llegue diez veces a portería con regates y filigranas espectaculares y encaje un gol; ¿o prefieres un delantero fiable que llegue tres veces a portería y que esas tres veces anote? Este podría ser un buen resumen de la capacidad boxística de l luchador estadounidense. Procedente de una de las grandes familias de boxeadores de América, Floyd anunció su retirada del ring hace aproximadamente un año, registrando un impresionante récord de 49 victorias y cero derrotas, ha sido campeón en cinco categorías distintas (superpluma, ligero, superligero, welter y superwelter). Lo que le ha permitido convertirse en el atleta mejor pagado del mundo en 2015, al obtener 300 millones de euros en concepto de ganancias. Esto ayuda a alimentar su imagen, caracterizada por la ostentación, y ciertos tintes de prepotencia.

Manny Pacquiao: “Pacman”, como es conocido dentro del ring, nació en Filipinas en 1978. Es considerado uno de los mejores boxeadores de la historia y ha peleado en ocho pesos diferentes. El pasado abril anunció su retirada después de conseguir un récord personal de 57 victorias, seis derrotas y 2 empates. El estilo de Manny se encuentra en las antípodas del de Mayweather, de estilo más conservador. El filipino es mucho más agresivo, tiene un rompimiento explosivo mayor y es extremadamente rápido con los puños. Esto no siempre garantiza que llegues a encajar todos los golpes, recordando el ejemplo que utilizamos antes, pero como conecte uno de sus golpes lo más posible es que resienta al oponente para el resto de la pelea. “Pacman” compagina su carrera como boxeador con la actividad política, ya que desde 2010 es congresista en su país. Éstas no son las únicas caras que nos ofrece el polifacético luchador, sino que también actúa, de hecho ha participado en más de diez películas. La imagen proyectada por Pacquiao es la de un padre católico devoto de su familia, siempre inmiscuido en proyectos para su país. Manny y Floyd tuvieron un encuentro el dos de mayo de 2015, en la que el peleador americano ganó por la decisión final.

Román “Chocolatito” González: Procedente de Nicaragua. Considerado por muc hos actualmente el mejor peleador “libra por libra” (el mejor comparando todos los pesos). Actualmente es el indiscutido campeón en peso mosca; aunque ha sido campeón en el peso mínimo, minimosca, y supermosca. Cuenta con un impresionante récord personal de 46 victorias y cero derrotas. Si bien es cierto que no es de los peleadores más mediáticos, Román se ha convertido en uno de los púgiles más estables del momento. Sus orígenes son muy humildes, ya que recorría las calles de su Managüa natal rebuscando en la basura junto a su padre con el fin de encontrar algo de comida, pero gracias al boxeo ha podido salir de esa situación. De constitución menuda y aspecto poco intimidatorio, el “Chocolatito” cuenta con una capacidad técnica fuera de lugar. Su estilo es de carácter agresivo y frontal, con un dominio a partes iguales del ataque y la defensa que le convierte en un peleador extremadamente equilibrado.

Gennady “GGG” Golovkin: Natural de Kazajistán, es el actual campeón mundial del peso mediano, sigue en activo con un récord a sus espaldas de 36 victorias y ninguna derrota. Es un gran noqueador, ya que de sus 36 victorias, 33 de ellas fueron por la vía del nocaut. Esto se debe principalmente a su pegada (término boxístico que hace referencia a la fuerza de impacto del golpe) y un estilo fundamentalmente “mexicano”, que puede ser resumido en el dicho que dice eso de “un buen ataque es la mejor defensa”. Este tipo de peleadores en pocas ocasiones retroceden dentro del ring, si bien es cierto que pueden quedar en evidencia cuando su oponente es técnicamente superior en la defensa. No obstante, el kazajo ha cosechado todo tipo de éxitos gracias a este estilo de pelea.

Saul “El Canelo” Álvarez: Mediático peleador mexicano, que con tan sólo 26 años de edad ya ha sido campeón de peso medio, y alberga un récord profesional de 48 victorias y tan solo una derrota, siendo Floyd Mayweather el único capaz de derrotarlo hasta el momento. Haberse enfrentado a su corta edad a tal número de oponentes de manera exitosa, ya hace de su récord una hazaña lograda por muy pocos hasta la fecha. En México, su país natal, el boxeo es una religión, y el sentimiento que estos peleadores pueden despertar en la población es enorme. Saúl Álvarez, en la actualidad sostiene el estandarte mexicano del boxeo, estandarte que con anterioridad levantaron figuras míticas como Julio César Chávez, Salvador Sánchez, o Ricardo López. Pese a que en los últimos meses ha sido criticado por no verse las caras con el único rival imbatido de su peso, el kazajo Gennady Golovkin. No obstante, el peso mediático del púgil mexicano no hace más que crecer.

Miguel Cotto: Boxeador puertorriqueño, el único de su país, de gran tradición de boxeadores, en conseguir cuatro títulos mundiales en cuatro categorías de peso diferentes (superligero, welter, superwelter, y medio), con un récord personal de 40 victorias y cinco derrotas. Estilísticamente es un peleador muy polivalente, inteligente a la hora de estudiar al rival, es capaz de transformar su estilo dependiendo del adversario, una cualidad que pocos púgiles poseen. Extremadamente rápido sobre el ring, es un luchador muy técnico, pero sin rehuir del combate en ningún momento. Su último combate fue con el anteriormente mencionado Saul Álvarez, el resultado fue de derrota para el puertorriqueño por decisión unánime de los jueces. Gran varapalo para Cotto, ya que según la mayoría de medios, la experiencia y la técnica le avalaban en dicho encuentro.