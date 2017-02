Carlos Sainz: "Estoy seguro de que 2017 será un gran año"

El español Carlos Sainz declaró este domingo, durante la presentación del nuevo STR12 de su equipo, Toro Rosso, que está "seguro de que 2017 será un gran año" para él en el Mundial de Fórmula Uno.



"Estoy impaciente por comenzar mi tercer año en Fórmula Uno con Toro Rosso. Ha pasado tiempo desde el primer año de novato, cuando me sentía sobre todo nervioso", aseguró el madrileño en declaraciones que difunde motorsport.com



"Ahora esa sensación se ha transformado en entusiasmo y motivación gracias a toda la experiencia que he conseguido junto al equipo", agregó en el Circuito de Barcelona-Cataluña.



"No veo el momento de poner en práctica lo que he aprendido. Ante esta nueva temporada 2017 estoy listo y, sin duda, más confiado", señaló.



Sobre el nuevo reglamento técnico para este año, Sainz considera que la Fórmula Uno vivirá carreras más emocionantes en 2017. "La F1 está dando un gran paso adelante este año gracias al cambio de reglamento. Los coches parecen muy rápidos y las carreras se volverán mucho más apasionantes. Estoy convencido de que daremos un gran espectáculo", dijo.



"Este año debo concentrarme en mejorar y continuar logrando buenos resultados. Trataré de hacerlo mejor que lo que hicimos el año pasado, aunque fue bastante bueno", señaló Sainz.



Sainz considera que "es difícil fijar un objetivo concreto antes de llegar a Australia y entender dónde estamos, pero estoy seguro de que será un gran año. Ahora debemos completar los test de Barcelona, la preparación, encontrar la configuración del coche que se adapte a mí y prepararnos para correr".



Sainz hará debutar en pista el STR12 este lunes en el Circuito de Barcelona-Cataluña.