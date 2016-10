Carolina Marín, eliminada en semifinales

La española Carolina Marín, primera cabeza de serie, encontró su techo en las semifinales del Abierto de Dinamarca al caer por un ajustado 21-15, 19-21 y 21-18 ante la japonesa Akane Yamaguchi, quien disputará el título, de categoría Superseries Premier, ante la taiwanesa Tai Tzu Ying.



Físicamente mermada por una lesión en el muslo izquierdo, la vigente campeona olímpica, mundial y europea no pudo repetir remontada ante una jugadora que, con el triunfo logrado en Odense, consiguió equilibrar su particular cara a cara con Marín (2-2).



La asiática, octava favorita, se anotó el primer parcial por 21-15 y mantuvo su buen nivel de juego en el comienzo del segundo set. No pudo, sin embargo, frenar la reacción de Carolina Marín quien, tras ser tratada de una ampolla en el dedo gordo del pie izquierdo, neutralizó un adverso 15-11.



Lo hizo gracias a certeros golpes ganadores que llegaron a alcanzar los 322 kilómetros por hora y, también, ayudada por las concesiones de su oponente. Así, construyó un necesario 19-21 que le permitió alargar el duelo.



Antes de retomar el choque, no obstante, Carolina Marín reclamó por segunda vez la asistencia médica.



Esta vez, para tratarse de una dolencia en el muslo izquierdo. La onubense, doble campeona de Europa y del mundo, reapareció con un vendaje y, notablemente disminuida físicamente siguió compitiendo en busca de un triunfo que la condujera hasta la final.



No pudo rubricarlo y, con el definitivo 21-18 de Yamaguchi, se despidió del Abierto de Dinamarca.