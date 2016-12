Las estrellas de la NBA no tendrán descanso ni en el Día de Navidad con la programación de cinco partidos en los que destaca el duelo revancha de los Cavaliers de Cleveland ante los Warriors de Golden State.



El duelo llega cuando ambos equipos tienen las mejores marcas en sus respectivas conferencias, pero los Warriors poseen la mejor de la liga (27-4) y tienen siete triunfos consecutivos.



Su nueva gran estrella es sin discusión el alero Kevin Durant, que unido al base Stephen Curry y el escolta Klay Thompson, han convertido a los Warriors en una auténtica máquina de hacer puntos con una ofensiva imparable.



Los Cavaliers (22-6), que también tienen cuatro triunfos consecutivos, y su gran estrella, el alero LeBron James, han estado más inconsistentes, debido a las bajas por lesión de algunos jugadores como el escolta J.R.Smith, que no comenzó la nueva temporada con ellos y ahora será baja por al menos otros tres meses con una fractura del pulgar de la mano derecha.



El equipo detalló que Smith, quien sufrió una "compleja fractura" a inicios de la semana, requerirá entre 12 y 14 semanas de recuperación. Los playoffs inician a mediados de abril.



Smith, que no había tenido su mejor rendimiento en lo que va de temporada, se sometió el viernes a la operación realizada por el reconocido especialista Thomas Graham, quien contó con la asistencia de otros dos cirujanos.



La pérdida de Smith, uno de los mejores tiradores de triples y defensivos en la zona del perímetro del equipo, obligará al entrenador Tyronn Lue a realizar ajustes en sus rotaciones, y al gerente general David Griffin a alterar la plantilla del equipo.



La baja de Smith también significa que James, el base Kyrie Irving, y el ala-pívot Kevin Love tendrán que realizar mayor labor dentro del campo.



Precisamente, James y su excompañero Dwyane Wade con los Heat de Miami, que ahora juega con los Bulls de Chicago, y también verán acción en el duelo ante los Spurs de San Antonio, del pívot español Pau Gasol, buscarán conseguir superar la barrera de los 300 puntos anotados en partidos disputados en el Día de Navidad.



Solo los legendarios Kobe Bryant y Oscar Robertson han anotado más de 300 puntos en partidos navideños a lo largo de sus carreras.



Ambos no lo tienen muy fácil ya que James necesitará conseguir 30 puntos, ahora posee 270 en partidos navideños, mientras que Wade ha logrado 277, y con 23 le alcanzaría, pero la defensa de los Spurs, una de las mejores de la NBA, que además juegan de locales en el AT&T Center de San Antonio, no se lo van a poner fácil.



Bryant es el líder navideño de todos los tiempos con 395 puntos. Robertson anotó 377, Wade es el tercero por el momento seguido por Shaquille O`Neal (272) y James completa el quinteto.



Si juega el domingo, Wade será el octavo profesional que lo hace en al menos 12 navidades. Bryant jugó en 16, Dolph Schayes y Earl Monroe en 13, y Robertson, Dick Van Arsdale y Johnny Green lo hizo en 12.



Antes que lleguen los duelos entre los Cavaliers-Warriors y Spurs-Bulls, la jornada navideña de la NBA habrá comenzado en el Madison Square Garden de Nueva York, donde el equipo local de los Knicks recibirá a los Celtics de Boston en el tradicional duelo de equipos históricos de la División Atlántico.



Ambos equipos luchan por el segundo puesto de la clasificación y habrá duelo de hombres altos con el pívot dominicano Al Horford, nuevo jugador franquicia de los Celtics ante su excompañero de universidad Joakim Noah, además del novato español, el reserva Willy Hernangómez, si recibe minutos con los Knicks.



La jornada especial la completan los partidos que van a disputar los Thunder de Oklahoma City, con Russell Westbrook como gran estrella en busca de seguir con su marca de triples-dobles, ante los Timberolves de Minnesota, plagado de jóvenes talentos como el pívot dominicano Karl-Anthony Towns, que tendrán su primer partido de Navidad, y están ilusionados a pesar que no podrán pasar la festividad con sus familias.



Westbrook es el rey de los triples dobles en esta temporada de la NBA. Tiene uno en su carrera navideña, y él y James tienen la oportunidad de igualar esta estadística el 25 de diciembre.



Solo cinco lo han logrado en la historia de la NBA: James, Robertson, Westbrook, Billy Cunningham y John Havlicek.



El partido también tendrá el aliciente para el baloncesto español del duelo entre el base Ricky Rubio, titular de los Timberwolves, y el escolta-alero novato Álex Abrines, que podría recibir minutos como reserva de los Thunder.



Mientras que la jornada se completa en el Staples Center de Los Angeles, donde habrá el duelo entre los dos equipos locales, los devaluados Lakers y los Clippers, tercer mejor equipo de la Conferenciao Oeste.



Ahí también podría haber participación del baloncesto español si el veterano base José Manuel Calderón recibe minutos por parte del entrenador de los Lakers, Luke Walton.



Precisamente, el baloncesto español, en el noveno año consecutivo en que se juegan cinco partidos de la NBA en Navidad, será el país extranjero con más jugadores al tener cinco, incluido el ala-pívot hispano montenegrino Nikola Mirotic que saldrá como reserva de los Bulls.



Otros 22 países extranjeros también tendrán representación en los 10 equipos que van a competir el Día de Navidad