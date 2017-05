El celeste inunda el centro de Manchester

"Soy muy optimista. Estoy seguro de que pasaremos a la final. Si no ya no estaba aquí", afirma Hipólito, pontevedrés residente en Madrid que ha venido a Manchester y piensa estar también en la final de Solna. Ante la acumulación de aficionados del Celta, han llegado a la plaza los primeros efectivos de la Policía inglesa. Por el momento, no obstante, el ambiente es festivo y no ha habido incidentes de ningún tipo.

A UN PASO DE LA FINAL

El Celta está a un solo paso de la final de Solna, del partido con el que la afición celeste ha soñado desde que el equipo de Eduardo Berizzo se clasificó para disputar la Liga Europa. Después de superar la fase de grupos y de eliminar sucesivamente a Shakhtar, Krasnodar y Genk, el conjunto vigués se enfrenta esta noche al mayor reto de todos. Necesita derrotar al Manchester United en Old Trafford para sacar su billete hacia Suecia. El 'Teatro de los Sueños' determinará si el Celta puede seguir soñando o debe despertar del sueño que inició el pasado 15 de septiembre en Lieja.

Eliminar al United ya era de por sí un reto mayúsculo, pero lo es todavía más después del 0-1 de la ida. En cualquier caso, al Celta le basta con ganar en Manchester para al menos forzar la prórroga y la fe de los jugadores, el cuerpo técnico y la afición celeste no ha dejado de crecer desde el pasado jueves.

La derrota de Balaídos no llevará a Eduardo Berizzo a cambiar la alineación. En principio, repetirá el mismo once que en la ida. Sergio en la portería; Hugo Mallo, Cabral, Roncaglia y Jonny en defensa; Radoja, Pablo Hernández y Wass en el centro del campo; y Iago Aspas, Guidetti y Pione Sisto en ataque. La diferencia puede estar en la posición en el terreno de juego de la gran referencia ofensiva de los vigueses, un Iago Aspas que puede caer más hacia el medio para evitar el férreo marcaje al que lo sometió Darmian en la ida.

Sea como fuere, la filosofía del Celta será la misma que le ha llevado a superar su techo histórico en Europa. Peleará por ganar el control del balón, ése que casi nunca tuvo en Balaídos, y apostará por esa presión que ha definido al equipo desde la llegada de Berizzo.

Para frenar al conjunto celeste, Jose Mourinho tampoco realizará grandes cambios con respecto a la ida. Se espera el mismo once, aunque no se descarta la entrada de jugadores como Smalling o Mata. En principio, el entrenador portugués apostará por Romero en la portería; Valencia, Bailly, Blind y Darmian en defensa; Ander Herrera, Fellaini y Pogba en el centro del campo; Lingard y Mkhitaryan en las bandas y Rashford –autor del único gol en Balaídos– como principal referencia ofensiva.

Si para el Celta alcanzar la final de la Liga Europa significaría el mayor logro de toda su historia, para el United se ha convertido en una obligación. Tras caer ante el Arsenal con un once muy retocado, se ha quedado casi sin opciones de clasificarse para la Liga de Campeones vía liga. Necesita pasar y ganar una final en la que también quieren estar el Celta y los 2.500 aficionados que hoy lo arroparán en el 'Teatro de los Sueños'.