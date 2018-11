El Celta destituye a Antonio Mohamed y lo sustituye por Miguel Cardoso

El argentino Antonio Mohamed no continuará como entrenador del Celta de Vigo, informó este lunes la entidad que preside Carlos Mouriño a través de un comunicado de prensa al día siguiente de perder en casa frente al Real Madrid, y agrega que será reemplazado por el portugués Miguel Cardoso.



"Antonio Mohamed y su cuerpo técnico no seguirán en el RC Celta una vez acordada su desvinculación de la entidad céltica. El Real Club Celta desea transmitir su más sincero agradecimiento, tanto al entrenador argentino como a sus ayudantes Gustavo Lema, Julián Tartaglia, Carlos Massa, Claudio Kenny y Julio Hezze; por la dedicación, la profesionalidad y el esfuerzo que han demostrado durante su etapa en el RC Celta", destaca el comunicado.



El club celeste desea a todos ellos "el mayor de los éxitos" en el futuro tanto en lo profesional como en lo personal.



Mohamed llegó el pasado verano a Balaídos avalado por el presidente y máximo accionista del club, Carlos Mouriño, para suplir a Juan Carlos Unzué, en quien la directiva perdió la confianza a finales de la pasada temporada por la dinámica negativa del equipo.



🚨 El portugués Miguel Cardoso es el nuevo entrenador del #Celta. ¡Bienvenido! #BenvidoCardoso — RC Celta (@RCCelta) 12 de noviembre de 2018

Pero desde su llegada los desencuentros entre el técnico argentino y los dirigentes fueron continuos. Mohamed pidió fichar a un portero y un delantero y la dirección deportiva que lidera Felipe Miñambres, de acuerdo con el director general Antonio Chaves, declinaron ambas opciones.



Las críticas de Mohamed a la planificación deportiva, "en la plantilla no tengo extremos centradores, todos van hacia adentro", provocaron un enorme enfado en el club, hasta el punto de que los dirigentes acordar prescindir de sus servicios la semana previa al choque contra el Eibar.



No obstante, la goleada de ese día (4-0) retrasó su destitución hasta este lunes, pese a que Mohamed y sus colaboradores ya sabían que no contaban con el respaldo de los dirigentes, ni tan siquiera del presidente Mouriño, su principal valedor.



El entrenador portugués Miguel Cardoso será el sustituto de Antonio Mohamed al frente del Celta.



El técnico luso, destituido el pasado mes de octubre del Nantes, ya fue uno de los candidatos para suplir a Juan Carlos Unzué el pasado verano, pero entonces el director general del club, Antonio Chaves, rechazó su fichaje tras reunirse con él en Portugal.



Cardoso será presentado este martes a las 13.00 horas (12:00 GMT) en el Salón Regio de A Sede, y por la tarde dirigirá su primer entrenamiento en las instalaciones deportivas de A Madroa.



Antes de dirigir al Nantes, Cardoso tuvo una etapa exitosa en el Rio Ave, con el que disputó la Europa League. Fue segundo entrenador de Domingos Paciencia en el Deportivo de la Coruña y de Fonseca en el Shakthar Donetsk, al que el Celta eliminó en la Europa League hace dos temporadas.