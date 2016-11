El Celta reacciona tarde y sufre su primera derrota en Europa

El Celta sufrió su primera derrota en la Liga Europa en su visita al campo del Ajax (3-2), liderado por un espectacular Kasper Dolberg que protagonizó una exhibición futbolística para dejarle a un punto de certificar matemáticamente su pase a la siguiente fase como primero de grupo, a pesar del esfuerzo final de los celestes, que fue insuficiente.



El argentino Eduardo "Toto" Berizzo no quiso asumir riesgos y reservó a muchos de sus habituales titulares -Wass, Cabral, Roncaglia, Aspas, Sisto y el tocado Orellana- para el partido de Liga contra el Valencia, aunque ello no impidió que su equipo disfrutase de las primeras oportunidades de gol del choque.



El Celta salió de inicio a ahogar al Ajax en la zona de creación. Con una asfixiante presión dificultó que Klaasen y Ziyech entrasen en juego, lo que conllevó que a Kasper Dolberg apenas le llegasen balones.



A los celestes no le importó demasiado que su rival tuviese el balón en campo contrario, sobre todo porque cuando se lo robaba le hacía daño, casi siempre por la banda izquierda, donde Theo Bongonda explotaba su velocidad ante Joel Veltman.



El belga pudo marcar en el minuto 12, tras una espectacular asistencia con el tacón de Rossi, y sobre todo en el 16, tras un monumental error del portero André Onana que dejó al futbolista celeste sólo en el mano a mano. Su remate se marchó ligeramente desviado.



El Celta estaba cómodo sobre el campo pero a partir del minuto 20 el prometedor Kasper Dolberg empezó a entrar en juego. Dos detalles de calidad del delantero danés levantaron al Ajax, que a partir de ahí se adueño por completo del choque. El equipo de Berizzo empezó a sufrir. Ziyech con un libre directo y Dolberg amenazaron a Rubén Blanco.



El equipo estaba fuera del duelo. Se limitaba a defender el 0-0 pero el gol holandés se acercaba, sobre todo cada vez que Dolberg entraba en juego. En el minuto 36 Hakim Ziyech lo rozó con un disparo desde la frontal que se marchó rozando el poste. Poco después, el omnipresente Dolberg volvió a probar a Rubén con un remate que desvió el portero, a quien acabó superando el atacante danés al filo del descanso, después de una recuperación en el centro del campo del Ajax.



El paso por los vestuarios le sentó bien al equipo de Berizzo. Salió más enchufado en el segundo tiempo, también porque el Ajax retrocedió unos metros. Rossi, con un cabezazo, volvió a dar señales de vida en el minuto 50. Y la respuesta holandesa no tardó en llegar. Como no, por medio de Dolberg, al que Sergi Gómez tuvo que frenar con una falta. El disparo de Schöne se marchó alto.



El técnico celeste metió en el campo al danés Wass para ganar la batalla en el entro del campo. Fue un acierto. Su equipo empezó a tener más el balón, aunque cada vez que Dolberg entraba en juego seguía sufriendo. Pero el guión del encuentro había cambiado. Ahora eran los celestes los que dominaban.



Y cuando mejor estaba el Celta llegó el segundo tanto holandés: Traoré rompió a Planas para sacar un centro que Ziyech sólo tuvo que empujar.



El Celta estaba tocado y Amin Younes acabó de matarlo a falta de veinte minutos. Pero un gol del sueco John Guidetti, que acaba de entrar, y otro de Iago Aspas hicieron soñar a los más de mil aficionados vigueses con el milagro de la remontada. Y la tuvo cerca, ya que a falta de tres minutos Onana sacó una espectacular mano para desviar el disparo de Bongonda.