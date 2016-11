Cientos de aficionados aclaman a Marc en el Ayuntamiento de Cervera

Los actos de homenaje a Marc Márquez, tricampeón del mundo de MotoGP, se han iniciado este mediodía con una recepción oficial en el Ayuntamiento de Cervera, la población natal que ha aclamado a su ilustre vecino cuando ha salido al balcón de la Paeria, la casa consistorial.



El alcalde de la ciudad, Ramón Royes, y los miembros del consistorio han recibido al piloto en la sala de plenos del ayuntamiento, que se ha quedado pequeña para el acto.



Le han acompañado el secretario general del Deporte de la Generalitat, Gerard Figueras, y diversas personalidades de las instituciones leridanas.



En las primeras filas estaba la familia Márquez al completo, sus padres (Julià Marquez y Roser Alentà), su tío Ramón, el hermano mayor de Julià y presidente del Club de Fans Márquez`93, y su abuelo Ramón.



Seguramente fue una de las recepciones más emotivas para Marc, ya que en la primera fila, junto a su abuelo Ramón Márquez faltaba la persona que siempre le había ocupado: Soledad Sáez, la abuela Sole, fallecida el pasado 22 de mayo mientras Marc y Álex estaban disputando el Gran Premio de Italia en Mugello.



El acto fue muy solemne y Marc firmó por quinta vez en el libro de honor del Ayuntamiento. Esta vez su dedicatoria fue: "Un año más estoy aquí y esto es sinónimo de éxito. Me siento muy orgulloso de ser cerverino. Prometo que el año que viene lo repetiremos. Give Me Five".



El alcalde tuvo palabras de recuerdo para la abuela de Marc, y le ha recordado al piloto que es la quinta vez que es homenajeado. "Es muy fácil decirlo pero es algo extraordinario y llenas de orgullo a toda Cervera", ha dicho.



"Tu talento se une al de otros ilustres vecinos que despuntan en la vida social, científica y cultural de nuestra pequeña ciudad de nueve mil habitantes y tanto tú como tu hermano Álex, que también fue campeón del mundo, sois un ejemplo para todos", ha añadido.



El secretario General del Deporte de la Generalitat, Gerard Figueras ha trasmitido la felicitación del gobierno de Catalunya a Marc Márquez: "Eres algo excepcional para un país pequeño como Cataluña, pero demuestras que aquí se pueden hacer cosas excepcionales".



"Además de ser un gran deportista eres una gran persona y te doy las gracias por ayudarnos a ser un gran país", ha dicho Gerard Figueras.



Marc Márquez ha recibido un obsequio y ha asegurado sentirse "orgulloso" por volver a estar "un año más" recibiendo este homenaje en Cervera.



"Se ha cumplido el objetivo, pero todo hay que valorarlo porque el éxito ha llegado después de un mal año que me ha ayudado a crecer como piloto y como persona. Se han superado malos momentos, eso era lo importante", ha dicho.



Posteriormente ha salido al balcón consistorial donde ha sido aclamado por cientos de aficionados que desde hacia una hora se habían congregado frente al Ayuntamiento en la Plaza Major.



Es la quinta vez que Cervera homenajea a su campeón, aunque la última vez, en 2014, el homenaje fue por partida doble para celebrar también el título de Moto3 de Alex Márquez.



Anteriormente Cervera había festejado los títulos de Marc Márquez de 125 cc en 2010, de Moto2 en 2012, de MotoGP en 2013 y también en la máxima categoría en 2014.



Esta tarde, a las 17:00 horas, Marc Márquez ofrecerá una rueda de prensa en la sede de su Club de Fans. Posteriormente, a las 19:00 horas, se iniciará un pasacalles por la ciudad.